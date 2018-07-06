سلا تحتضن أول قرية تضامنية لحاملي المشاريع

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

يحتضن فضاء باب لمريسة بسلا، خلال الفترة من 29 يونيو الجاري إلى 8 يوليوز المقبل، أول قرية تضامنية وإبداعية لحاملي المشاريع المدرة للدخل الذين استفادوا من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت شعار "التواصل الاجتماعي والرقمي في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني".

بلاغ لقسم العمل الاجتماعي بعمالة سلا أوضح أن القرية التضامنية، التي تنظم بشراكة وتعاون مع مؤسسة فكرة، "تضم 21 حامل مشروع مدر للدخل من جمعيات مهنية وتعاونيات وشركات أشخاص، يتقاسمون هدف الرقي بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قرية تضامنية وإبداعية هي الأولى من نوعها".

ويعرض حاملو المشاريع، الذين استفادوا من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منتجاتهم ومهاراتهم وكفاءاتهم وابتكاراتهم في أروقة مخصصة لهذا الغرض، كما سيستفيد المشاركون، بالموازاة مع هذه القرية، من تكوينات وورشات واستشارات تهم بالأساس التسويق والتواصل الاجتماعي، وتقنيات حساب قيمة الإنتاج لتسويق منتجاتهم بشكل اجتماعي وتضامني وتجاري، إضافة إلى الإعلان عن جائزة أحسن عرض لحامل مشروع مدر للدخل.