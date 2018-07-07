24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:32
|06:19
|13:37
|17:17
|20:46
|22:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ترامب يطلق "حروبا تجارية" ساخنة وينثر "الفوضى" في العالم
- مسيرة تطالب بمركز سوسيو رياضي بإقليم السراغنة
- مجموعة ناس الغيوان .. أغانٍ جريئة تداوي الآلام وتتحدى الأزمان
- بلجيكا تطيح بالسامبا وأوروبا تحتكر المربع الذهبي لمونديال روسيا
- الأمن يوقف شخصا حاول إرشاء شرطية في الرباط
بركة: أحكام معتقلي الريف ثقيلة .. و"الضربة وصلت إلى العظم" (5.00)
شعار "الإنجاز والصمت" يَضع العثماني أمام الفشل وضعف التواصل (5.00)
المغرب يقوي حماية المعطيات الشخصية لمسايرة القوانين الأوروبية (5.00)
- عبد المومني: "سنطرال" قدّمت ضمانات .. وفلاحون معرضون للضياع - (126)
- كروط: ضحايا قوات الأمن أولى بالتعاطف من نشطاء حراك الريف - (115)
- بنشماش: شعبوية بنكيران أضرت البلاد .. والأحزاب في قاعة الانتظار - (92)
- عائلة حكيمي تخشى من تدخل "أموال اللاعب حارث" في تحويل الملف - (62)
- تصريحات حول "أمازيغية القضاء" تُغضب نشطاء .. والنباوي يوضح - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، وداخل الأقاليم الجنوبية، وبمنطقة سوس، وحارا نوعا ما بالسهول الداخلية.
كما يرتقب مرور سحب ركامية، من المحتمل أن تعطي بعض القطرات المطرية المتفرقة فوق مرتفعات الأطلس، فضلا عن مرور سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، ومصحوبة أحيانا بكتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل بالسواحل الشمالية والوسطى، وشمال الأقاليم الصحراوية، وبالسهول الأطلسية الشمالية.
وعدا ذلك، ستظل الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي مناطق البلاد.
وسيلاحظ تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، وبالجنوب الشرقي، وبجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالجنوب وبجنوب المنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي، إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و28 درجة بالجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الصحراوية، وجنوب المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 16 و22 درجة بباقي الجهات.
أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 26 و32 درجة بالمرتفعات، وبالقرب من السواحل، وما بين 40 و46 درجة بالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية، وبالأقاليم الصحراوية، وما بين 35 و40 درجة داخل منطقة سوس، وبالسهول الداخلية، وبالمنطقة الشرقية، وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 بباقي مناطق المملكة.
وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وآسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.