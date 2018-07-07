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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت
هسبريس - و.م.ع
السبت 07 يوليوز 2018 - 05:44

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، وداخل الأقاليم الجنوبية، وبمنطقة سوس، وحارا نوعا ما بالسهول الداخلية.

كما يرتقب مرور سحب ركامية، من المحتمل أن تعطي بعض القطرات المطرية المتفرقة فوق مرتفعات الأطلس، فضلا عن مرور سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، ومصحوبة أحيانا بكتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل بالسواحل الشمالية والوسطى، وشمال الأقاليم الصحراوية، وبالسهول الأطلسية الشمالية.

وعدا ذلك، ستظل الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي مناطق البلاد.

وسيلاحظ تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، وبالجنوب الشرقي، وبجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالجنوب وبجنوب المنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي، إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و28 درجة بالجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الصحراوية، وجنوب المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 16 و22 درجة بباقي الجهات.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 26 و32 درجة بالمرتفعات، وبالقرب من السواحل، وما بين 40 و46 درجة بالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية، وبالأقاليم الصحراوية، وما بين 35 و40 درجة داخل منطقة سوس، وبالسهول الداخلية، وبالمنطقة الشرقية، وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 بباقي مناطق المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وآسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.

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