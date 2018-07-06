كتل هوائية حارة وجافة ترفع الحرارة في المملكة

هسبريس من الرباط

كشف بلاغ أصدرته مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه "ابتداء من اليوم الجمعة، ونتيجة لصعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الجنوب الشرقي نحو المغرب، ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملموسا جنوب شرق المملكة وداخل الأقاليم الجنوبية".

المصدر نفسه أورد أن "موجة الحرارة هاته، والمصحوبة بظاهرة الشّرقي، ستمتد لتشمل ابتداء من يوم الأحد وإلى غاية الثلاثاء المقبل معظم المناطق الداخلية لشمال ووسط المملكة، خاصة المناطق الداخلية لسوس وسهول تادلة والحوز والرحامنة والشياظمة وهضاب الفوسفاط وسايس والمناطق الداخلية للغرب واللوكوس والشاوية وعبدة، بالإضافة إلى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للمملكة".

"درجات الحرارة ستتراوح ما بين 43 و48 درجة جنوب شرق المملكة، وداخل الأقاليم الجنوبية، والمناطق الداخلية لسوس، وما بين 40 و45 درجة بسهول تادلة والحوز والرحامنة والشياظمة وهضاب الفوسفاط وسايس، وما بين 35 و 40 درجة بالمناطق الداخلية لشمال ووسط المملكة وداخل مناطق اللوكوس والغرب والشرق، وما بين 28 و34 درجة بالسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى"، وفق مديرية الأرصاد الجوية.

جدير بالذكر أن البلاغ توقع، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، "انخفاض درجات الحرارة تدريجيا بغرب المملكة، بينما سيبقى الطقس محليا حارا بشرق وجنوب شرق البلاد".