جمعيات تستنكر صيد "الأروي" بمحمية قرب ميدلت

ياسين أوشن

دقت جمعيات المجتمع المدني بتونفيت إقليم ميدلت، ناقوس الخطر بخصوص الصيد غير المشروع الذي يمارس بمحمية المنطقة، ما سيؤدي إلى اختفاء نوع من الحيوانات المهددة بالانقراض.

وفي هذا الإطار، أصدرت الجمعيات المعنية بيانا استنكاريا، تتهم فيه مهندسا بأكديم، "بالاعتداء على المنتزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي".

وأضاف البيان ذاته الذي تتوفر "هسبريس" على نسخة منه، أن رئيس المركز الغابوي، "يقوم شخصيا بعملية القنص مباشرة وسط هذا المنتزه رفقة الصيادين، وأن هذه العملية ستخلف أضرارا على الحياة البرية، خاصة للأروي والحجل".

هذا وتتوفر الجريدة على إشهاد يؤكد ما تزعمه الجمعيات الموقعة على البيان، إذ قال (م.ح)، الساكن بأيت مرزوك جماعة أنمزي قيادة أكديم إقليم ميدلت، "أنني عاينته في موسم القنص 2017-2018 وهو يقوم بعملية القنص داخل المنتزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي بدون حق".

وأقر المتحدث عينه الذي يشتغل حارسا تابعا للمياه والغابات، "أنني عاينته وهو يقنص وحش الأروي بالموقع المسمى 'إكنزار نوفوناس'، ونقله على متن سيارة من نوع بيكوب تابعة لإدارة المياه والغابات".

ومن جهته، أكد (س. م)، المهندس ورئيس مركز التنمية الغابوي، في اتصال هاتفي مع الجريدة، أن كل تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأنه نادرا ما يصادف ذلك النوع من الحيوانات.

وأضاف المصدر نفسه، أنه أوقف الحارس الغابوي المذكور بعدما ضبطه يهرب الخشب ويساهم في استنزاف شجرة الأرز، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى القضاء من أجل إنصافه من كل الاتهامات التي وجّهت له.