24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3206:1913:3717:1720:4622:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. بركة: أحكام معتقلي الريف ثقيلة .. و"الضربة وصلت إلى العظم" (5.00)

  2. شعار "الإنجاز والصمت" يَضع العثماني أمام الفشل وضعف التواصل (5.00)

  3. إدانة رئيس وزراء باكستان السابق شريف بالفساد (5.00)

  4. أولياء تلاميذ يسارعون الزمن لإخراج أول مدرسة منخفضة الكلفة (5.00)

  5. المنتخب الفرنسي يتخطى أوروغواي ليصل نصف نهائي المونديال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | ساكنة تشتكي من جودة رمال شاطئ "أمتار"

ساكنة تشتكي من جودة رمال شاطئ "أمتار"

ساكنة تشتكي من جودة رمال شاطئ "أمتار"
هسبريس من شفشاون
السبت 07 يوليوز 2018 - 08:40

تشتكي ساكنة جماعة أمتار بإقليم شفشاون من جودة رمال شاطئ الجماعة، بعد الأشغال التي باشرتها المصالح المختصة من أجل استقبال المصطافين والباحثين عن متعة الاستجمام بالمنطقة التي تجمع بين الجبل والخضرة والبحر.

واستنكرت فعاليات جمعوية بالجماعة الترابية سالفة الذكر "طريقة تعاطي المجلس الجماعي والأشغال التي تمت مباشرتها بالمرفق العمومي"، واصفة العملية بـ"الجريمة البيئية مكتملة الأركان".

كما رافق العملية سخط عارم وسيل من الانتقادات الموثقة بالصور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالرغم من الشهرة الكبيرة التي اكتسبتها "الجوهرة الزرقاء" كواجهة سياحية عالمية وتوفر جماعة أمتار على واجهة بحرية تستقطب هواة السباحة والصيد على حد سواء.

محمد أبو يعلى، فاعل جمعوي، قال إن الشاطئ المذكور كان يمتاز برمال ذهبية قبل أن تطاله أيادي التخريب؛ وهي الواقعة التي تزامنت مع بداية موسم الاصطياف الذي كان يشهد إقبالا لافتا للأنظار ومورد رزق لعشرات الأشخاص والأسر.

وأضاف عضو المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة أن "جرافة عمدت إلى العبث برمال الشاطئ الذهبية خلال أشغال تسويتها وغطاها التراب لتقوم بتشويه معالم الشاطئ عوض تهيئته".

وطالب الفاعل الجمعوي "الجهات المسؤولة إلى التحلي بالشجاعة والاعتراف بالخطأ وتصحيح ما يكمن إصلاحه، بعدما أضحى رواد الشاطئ مضطرين إلى البحث عن شواطئ أخرى بعدما أصبح شاطئ أمتار مغتصبا"، وفق تعبيره.

من جهته، قال المفضل العسري، رئيس جماعة أمتار، إن الشاطئ الواقع في الترابي لهذه الجماعة يشكل قبلة للمصطافين من كل الجهات، مشيرا إلى أنه يتميز برمال ذهبية، على حد قوله.

وأوضح المسؤول الجماعي، في تصريح لهسبريس، أن هذه المزايدات تبتغي التشويش على العمل الذي يقوم به المجلس وتبخيس المجهودات المبذولة، وأضاف "الله يهديهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.