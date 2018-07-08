عقارات تستنفر وزارة الأوقاف بمدينة الدار البيضاء

هسبريس من الرباط

ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيان، أنها وجهت كتابا إلى النظارة في الدار البيضاء، يوم 19 مارس 2018،تحت عدد 9882، تضمن تعليمات بمختلف الاقتراحات المضمنة في التقرير المعد بخصوص بنايات. وأضافت أن النظارة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية.

وتتمثل الإجراءات الإدارية المتخذة، حسب المصدر نفسه، في مطالبة المحافظ بتأسيس رسم عقاري لمطلب التحفيظ عدد 922/47 لاستكمال كافة إجراءات تحفيظه، والمطالبة بحذف التعرض المتبادل مع مطلب التحفيظ عدد 22742/س لصدور أحكام نهائية في الملف، والإبقاء على التعرض المتبادل مع مطلب التحفيظ عدد 1952/33، وإحالة الملف على القضاء للبت فيه.

كما أمرت وزارة الأوقاف بتحفيظ الملك المسمى "الهجامية"، موضوع مطلب التحفيظ عدد 1027/63 الملغى، معتمدة في ذلك على التصميم الهندسي للرسم العقاري عدد 23653/س، وملخص مطلب التحفيظ عدد 26395، الذي تحول إلى رسم عقاري عدد 11560/س، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1878 بتاريخ 22 أكتوبر 1948. وأضافت أنه تمت الإشارة في الحدود الجنوبية والشمالية إلى الأحباس.

وأشار البيان إلى أن الوزارة طالبت المحافظ بالمدينة ذاتها بالتشطيب على الرسم العقاري عدد 16799/33 لوجوده كليا داخل مقبرة سيدي مسعود بمقاطعة عين الشق. وإجراءات الوزارة الوصية، حسب البيان ذاته، شملت كذلك تقديم مطلب لتحفيظ الجزء المشمول بعملية الدفن بمقبرة أولاد حدو، وتقديم تعرض كلي خارج الأجل ضد مطلب التحفيظ عدد 1950/33 المعروف باسم "المنقوريات".

كما قدمت وزارة الأوقاف طلبا بالتعرض خارج الأجل ضد مطلب التحفيظ عدد 928/47 المنصب على الملك المسمى "الهجام"، وراسلت العامل عبر كتاب النظارة عدد 1273 بتاريخ 12 يونيو 2018 بخصوص جميع الإجراءات التي قامت بها فيما يخص هذا الملف، مطالبة إياه بإعطاء تعليماته للحيلولة دون تغيير معالم الأملاك المعنية، خاصة الأراضي غير المحفظة أو تلك التي في طور التحفيظ، وتقديم يد المساعدة لإعداد التصاميم الطبوغرافية للقطع المعنية، يضيف بيان الوزارة.