24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3306:2013:3717:1820:4622:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. شركة ألسَا الإسبانية تتوقع جني أرباح بمليار أورو (5.00)

  2. يصارعُون «الوعيَ الاجتماعي»! (5.00)

  3. الوسيني: أسعى إلى دمقرطة استعمال الهواتف الذكية (5.00)

  4. اسم البلاد يجر "ملك سوازيلاند" إلى القضاء (5.00)

  5. هَاكرز يضعون "الصحراء مغربية" على موقع الرئاسة في جنوب إفريقيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | دورة تكوينية لمواكبة أطفال الشوارع بأحياء الريش

دورة تكوينية لمواكبة أطفال الشوارع بأحياء الريش

دورة تكوينية لمواكبة أطفال الشوارع بأحياء الريش
محمد آيت حساين
الأحد 08 يوليوز 2018 - 04:21

نظمت جمعية "الهناء لتنمية المرأة والطفل" بالريش، في إقليم ميدلت، دورة تكوينية لفائدة أطر الجمعية حول مشروع "مواكبة الأطفال في وضعية شارع"، قصد الاستفادة من تقنيات التعامل مع هذه الفئة، التي تحتاج إلى مواكبة اجتماعية قصد انتشالها من ظاهرة التشرد والفقر والتهميش.

وأوضحت رشيدة نعماوي، رئيسة الجمعية، أن هذه الدورة التكوينية كانت بشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ووكالة التنمية الاجتماعية بمكناس، والجماعة الترابية للريش، مشيرة إلى أن هذه الدورة أطرها أستاذ التنمية الذاتية محمد حبار.

وأضافت رشيدة نعماوي، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أن الهدف العام من تنظيم هذه الدورة التكوينية هو المساهمة في إدماج أطفال الشوارع في المجتمع، وانتشالهم من جميع مظاهر الفقر والحرمان، موضحة أن عدد الأطفال المستهدفين من هذا المشروع يتجاوز مائة طفل من مختلف الأعمار.

وأضافت أن المشروع يهدف أيضا إلى توفير المواكبة النفسية لأطفال الشوارع والمتخلى عنهم، وتنظيم حملات تحسيسية حول معاناتهم، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن ثماني دورات تكوينية لفائدة أطر الجمعية، ومخيما صيفيا حضريا لأطفال الشوارع من أجل تكريس التعاون وفعل الخير في نفوس الأطفال الصغار والشباب، تضيف الجمعوية ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.