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كُتّاب وآراء
دورة تكوينية لمواكبة أطفال الشوارع بأحياء الريش
نظمت جمعية "الهناء لتنمية المرأة والطفل" بالريش، في إقليم ميدلت، دورة تكوينية لفائدة أطر الجمعية حول مشروع "مواكبة الأطفال في وضعية شارع"، قصد الاستفادة من تقنيات التعامل مع هذه الفئة، التي تحتاج إلى مواكبة اجتماعية قصد انتشالها من ظاهرة التشرد والفقر والتهميش.
وأوضحت رشيدة نعماوي، رئيسة الجمعية، أن هذه الدورة التكوينية كانت بشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ووكالة التنمية الاجتماعية بمكناس، والجماعة الترابية للريش، مشيرة إلى أن هذه الدورة أطرها أستاذ التنمية الذاتية محمد حبار.
وأضافت رشيدة نعماوي، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أن الهدف العام من تنظيم هذه الدورة التكوينية هو المساهمة في إدماج أطفال الشوارع في المجتمع، وانتشالهم من جميع مظاهر الفقر والحرمان، موضحة أن عدد الأطفال المستهدفين من هذا المشروع يتجاوز مائة طفل من مختلف الأعمار.
وأضافت أن المشروع يهدف أيضا إلى توفير المواكبة النفسية لأطفال الشوارع والمتخلى عنهم، وتنظيم حملات تحسيسية حول معاناتهم، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن ثماني دورات تكوينية لفائدة أطر الجمعية، ومخيما صيفيا حضريا لأطفال الشوارع من أجل تكريس التعاون وفعل الخير في نفوس الأطفال الصغار والشباب، تضيف الجمعوية ذاتها.