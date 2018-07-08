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كُتّاب وآراء
ساجد يثمن الجهود المبذولة للعناية بالثقافة الحسانية
قال محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن "موسم طانطان فرصة لإبراز مختلف الجهود المبذولة، من طرف جل المتدخلين، من أجل الحفاظ على الموسم وتطويره وتقييم مختلف البرامج التنموية الموجهة إلى هذا الإقليم في إطار استحضار الرسالة الملكية المتعلقة بتفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية".
وأضاف ساجد، في كلمة له خلال الموعد نفسه، أن هذا الموسم هو أيضا فرصة "لتقييم عقد برنامج تمويل وإنجاز برامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون، الذي وقع بمدينة العيون تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس".
كما أكد المسؤول الحكومي أهمية هذه الجهة من خلال المشاريع التي هي في طور الإنجاز،"سواء على مستوى البنيات المطارية السياحية أو في مجال الصناعة التقليدية، والتي تهم شرائح مهمه من المواطنين".
ورحب الوزير بالوفد الصيني الذي يحضر كضيف شرف لهذه الدورة، وكذلك ساكنة الجهة والإقليم على مشاركتها الفعالة في فعاليات مهرجان "الموكار"، "الذي أضحى موعدا سنويا تلتقي فيه قبائل الصحراء المغربية بشقيقاتها من الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وكذلك للتعريف بالتراث المغربي الأصيل والتراث الحساني، الذي سجل ضمن قائمة الفنون لليونسكو"، يضيف ساجد.