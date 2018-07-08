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رصد 13 حالة غش في "استدراكية الباك" بدرعة
الأحد 08 يوليوز 2018 - 08:41
ذكرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت أن عدد حالات الغش، التي رصدت في الدورة الاستدراكية للباكالوريا، بلغت 13 حالة غش؛ سجلت منها 7 حالات بمديرية ميدلت، و6 حالات بمديرية الرشيدية.
وأضافت الأكاديمية، في بلاغ توصلت به هسبرس، أن إجراء أول امتحان جهوي للدورة الاستدراكية للبكالوريا عرف حضور 1253 مرشحا من أصل 1967، بنسبة 63.7 بالمائة، مشيرة إلى أن نسبة حضور "الأحرار" كانت في حدود 62.48 بالمائة، فيما بلغت نسبة حضور الرسميين 85.58 بالمائة.