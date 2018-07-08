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الرئيسية | جهات | موجة حرارة مفرطة تعم المغرب إلى غاية الثلاثاء

موجة حرارة مفرطة تعم المغرب إلى غاية الثلاثاء

موجة حرارة مفرطة تعم المغرب إلى غاية الثلاثاء
هسبريس من الرباط
الأحد 08 يوليوز 2018 - 15:28

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن موجة حرارة مرتقبة ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و47 درجة.

وأوضحت المديرية في نشرة خاصة، أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 42 و 46 درجة اليوم الأحد بكل من الرشيدية وزاكورة وطاطا وفكيك وأسا الزاك والسمارة وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد.

كما يرتقب أن تتأرجح درجات الحرارة، يومي الاثنين والثلاثاء، ما بين 44 و 47 درجة في كل من الرشيدية وزاكورة وطاطا وأسا الزاك والسمارة وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد.

وحسب مديرية الأرصاد الجوية، ستتراوح درجات الحرارة يومي الإثنين والثلاثاء ما بين 41 و 44 درجة في كل من تارودانت وأكادير وسيدي إفني وطانطان وكلميم والصويرة وفكيك وخنيفرة وخريبكة وسطات ومراكش والفقيه بن صالح وبني ملال وقلعة السراغنة والرحامنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الصيف صيف الأحد 08 يوليوز 2018 - 15:40
اللي جات بوقتها ، مرحبا بيها .
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13
2 - الحرارة الأحد 08 يوليوز 2018 - 15:41
الحمد لله على كل حال صيفا وشتاء الله ينجينا وينجيكم من حرارة الأسعار المفرطة إللي ماقدروش يقضيو عليها
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16
3 - ديما laمغربي الأحد 08 يوليوز 2018 - 15:48
علا سلامتكم السراغنة الارصاد تتكرم وتذكر ـ اسم السراغنة;
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4
4 - أم نزار الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:08
اللهم أجرنا من نار جهنم أما حر الدنيا فهو زائل.
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5
5 - مسالم الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:23
اللهم نجنا من حرارة الآخرة. أما حرارة الدنيا فهي زاإلة .
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6 - مسلم الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:27
من رحمة آلله بعباده انها تأتي بعد رمضان
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