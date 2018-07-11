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الرئيسية | جهات | اشماعو: "الهاروشي" يحاصر سرقة الرضع .. والطبيب ليس مشعوذا

اشماعو: "الهاروشي" يحاصر سرقة الرضع .. والطبيب ليس مشعوذا

اشماعو: "الهاروشي" يحاصر سرقة الرضع .. والطبيب ليس مشعوذا
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 00:00

أكدت اعتماد اشماعو، مديرة مستشفى عبد الرحيم الهاروشي للأطفال، الذي كان قد شهد قبل أسابيع عملية اختطاف رضيعة من داخله، أنه جرى وضع خطة لتفادي وقوع مثل هذه الكارثة التي هزت الرأي العام واستنفرت مختلف المصالح الأمنية للوصول إلى الجناة.

وأوضحت اشماعو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المستشفى يستقبل عددا هائلا من الناس، خاصة في وقت الزيارة؛ ما يلزم توفير عدد من الوسائل اللوجستيكية"، مشيرة إلى أن المستشفى يعمل على تحسين ذلك.

ولفتت المتحدثة نفسها الانتباه إلى أن "التي قامت بعملية سرقة الرضيعة من داخل المستشفى اعتقلت في ظرف وجيز، بفضل مجهودات الشرطة، وأيضا بفضل الكاميرات التي سبق وضعها".

وشددت مديرة مستشفى عبد الرحيم الهاروشي على أن المؤسسة الصحية تتوفر على "حراس وكاميرات، لكنها عملت أيضا على إضافة احتياطات أخرى عبر البحث وسط الأكياس الكبيرة على غرار ما يتم بالمطارات".

وتابعت الدكتورة اشماعو، وهي تكشف خطة المستشفى لتفادي عملية السرقة من داخله، أنه "في الولادة، يتم إدخال الحقائب وإخراجها وهو أمر عاد جدا، خاصة أنه يتم جلب ملابس للأمهات والمواليد الجدد، وهو ما يجعل مسألة تصور وضع رضيعة داخل حقيبة أمرا مستبعدا، لكن هذه واقعة قد تمت واستفدنا منها"، مضيفة: "الآن، أي حقيبة ستتم مراقبتها، مع وضع البطاقة الوطنية للوافدين والخارجين من المستشفى، إلى جانب إضافة كاميرات وحراس خاصين".

وأوردت أن الإدارة تعطي أهمية كبيرة لهذا الموضوع لتفادي أية عملية سرقة، على اعتبار أن "اختطاف طفل ليس أمرا سهلا، فهناك مجرمون أذكياء، ونحن نستفيد من أخطائنا، وطالما كنا نتعامل بمنطق أن المستشفى ليس سجنا، وإنما مرفقا عمومي يحق للمواطنين ولوجه، فإنه لتفادي هذا الفكر الإجرامي، فإننا سنتخذ إجراءات احترازية أكثر تفاديا لتكرار مثل ذلك لأنه يضر بالأسر وبالمستشفى والأطر الطبية".

وبخصوص إشاعة تم تداولها بكون أطباء المستشفى أقدموا بعد واقعة اختطاف الطفلة على ذبح "عتروس" لدفع النحس عن المؤسسة الصحية وتفادي وقوع حالة اختطاف جديدة، عبرت اعتماد اشماعو عن استغرابها "لربط هذا الأمر بالشعوذة، فهذا يحط بالمهنة وبالمستوى العلمي للأطباء".

وأشارت المتحدثة نفسها إلى المعلوم لدى المستشفيات العالمية أنه "يكون هناك ضغط كبير داخل المستشفى، والعاملون يشعرون بإرهاق، فيتم اللجوء إلى تنظيم حفلات صغيرة لتشجيع العاملين والاعتراف بعملهم والتأليف بينهم"، متسائلة عن السبب في الربط بين أمسية وفكرة غريبة بعيدة عن الأطباء.

وكشفت مديرة مستشفى عبد الرحيم الهاروشي للأطفال، اعتماد اشماعو، أنه جرى البحث في الواقعة، وتبين أن الأمر غير صحيح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - منال من طنجة الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 00:14
سيدتي الى يومنا هذا لم يتم القبض على من سرق الرضيعة خديجة وهاذه تاني سرقة تقع في المستشفى
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3
2 - سعيد الحسني الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 00:27
اوضحت مديرة المستشفى أن "التي قامت بعملية سرقة الرضيعة من داخل المستشفى اعتقلت في ظرف وجيز، بفضل مجهودات الشرطة، وأيضا بفضل الكاميرات التي سبق وضعها".و أنا اعقب ان الامر لا يعدو أن سيدة طلب منها ارضاع مولودة شككت في الامر.فتقدمت ببلاغ لدى مصالح الشرطة...اذن كاميرات المراقبة لم تقدم من الصور ما يجدي خصوصا و ان الصور الملتقطة يلفها الغموض...و مصالح الامن ارتكزت على بلاغ المرضعة.....
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4
3 - الخميس الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 00:31
شعبنا ليس خرافيا 100/100 والذي جعل الناس يؤمنون بهذه الخرافات هم تجار الانتخابات ،فكل من هب ودب ولو كان جاهلا أصبح يشرح الاحاث الطبيعية بشروحات لا هي دينية ولا هي علمية، أصبحوا يفقهون في كل شيء ويفسرون كل شيء وكل هذا سببه الأميه الأمية الأمية.
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4
4 - مول حمص الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 00:47
في احد المستشفيات بامريكا هنا توضع أسورة على يد الرضيع من طرف الطبيب لا يزيلها الا الطبيب وإذا خرج احدهم بالطفل خارج القاعة تطلق صفارات الاندار
الطب بالمغرب مجرد إشاعة
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5
5 - ameksa الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 00:54
Les hopitaux doivent prendre l'exemple de nos aeroports: acces seulement aux personnes qui possedent un billet, seulement les femmes enceintes pourront rentrer, leurs familles n'ont qu'a crever sous le soleil.solutions dignes d'etats voyou
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