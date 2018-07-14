"الحسيمة منارة المتوسط" .. مشروع يُراوح آمال التأهيل وفشل التنزيل

هسبريس - عبد السلام الشامخ

مازالتْ سَاكِنة الرِّيف يَحْذوها الأملُ في أَنْ تَجِدَ مشاريعُ "منارة المتوسط" طَرِيقها إلى التَّنزيل، خَاصة أنَّ المشروع الذي أعطى ملك البلاد انطلاقته في أكتوبر 2015، ظلَّ الجزء الأكبَر منه حِبْراً على وَرَق، خُصوصاً ما يتعلَّق بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، إذ تُعَانِي مُعْظَم الأوراش في إقليم الحسيمة شَلَلا كبيرا، حيث اسْتَوطن الجُمودُ عددا من المشاريع التنموية المُسطرة ضمن البرنامج المخصص لتأهيل منطقة الريف.

ورغم أن "الحسيمة منارة المتوسط" كان قد أطاحَ بعدد من المسؤولين الوزاريين، على إثر ما عُرف إعلامياً بـ"الزلزال السياسي"، بعد رَصْدِ اختلالات شابت مرحلتي إعداد وتنفيذ هذا البرنامج، فإن "العديد من الفاعلين والمتدخلين غير الرسميين في ملف الريف مازالوا ينتظرُون مبادرات ملكية من أجل الدَّفع بوتيرة التنمية في منطقة الريف، مُقرِّين بأن "التفاعل السياسي الذي واكب القرارات الملكية لم يكن في مستوى انتظارات الساكنة المحلية"، وأن "المشروع وصلَ إلى نفق مسدود بعد مرور 4 سنوات على إقراره".

اختلالات بالجملة

وقال المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا التابعة لإقليم الحسيمة، إن "مشروع "منارة المتوسط" عرف انتقاء وتمييزا في تنفيذ مشاريعه، فهناك مشاريع قُدمت باسمها أمام الملك بتطوان خلال أكتوبر 2015، لكن بعض المسؤولين يحاولون الالتفاف عليها، بل تغيير موقعها". وأضاف أن "هناك مشاريع أخرى تم تجميدها أو إلغاؤها بصفة نهائية".

وتابع المستشار الاتحادي أنه "تم إقصاء عدد من الجماعات من التزامات رسمية تجاه آلاف السكان"، واصفاً الأمر بأنه "سياسة انتقامية فاشلة تساهم في تأجيج الأوضاع وتعميق الجراح". وأشار إلى أن "البرنامج يجب أن تنفذ مشاريعه وفق أولويات قطاعية ومجالية تُحدد على أساس تشخيصات ميدانية واضحة ومضبوطة بكل جماعات الإقليم.

وتَوَقَّف الحنودي عند ما اعتبرها اختلالات كبيرة فيما يتعلق بتحديد الأولويات والمجالات الترابية المستحقة، وكمثال على ذلك أشار إلى جماعتين قرويتين متجاورتين لهما نفس الخصوصيات والأوضاع تقريبا، إحداهما استفادت من 4 ملاعب للقرب، والثانية لم تستفد شيئا. وقال إن "المشروع عَرَفَ تخبُّطاً وارتباكاً واضحين، إضافة إلى تهميش المنتخبين من تتبع وتقويم هذه المشاريع في إطار تنفيذها".

انفرادية وارتجالية

من جانبه، اعتبر إلياس الموساوي، الباحث في تدبير الشأن العام المحلي، أنّ "طريقة بلورة الأوراش المدرجة ضِمْنَ مشروع "المنارة" اتَّسَمَتْ بنوع من الانفرادية والارتجالية في بلورتها، إذْ لا يُعْقَل أن يتمَّ إدراجُ مشاريعَ لجماعة مُعيَّنة، والمسؤولون عن إخراج مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" إلى حيز الوجود لم يكلفوا أنفسهم عناء الاستشارة مع المنتخبين والجمعيات الساهرة على متابعة تدبير الشأن العام المحلي بهذه الجماعات".

وأكد الموساوي، في تصريح لهسبريس، أن "هناك شبه إجماع من طرف الساكنة المحلية على أن نوعية المشاريع المدرجة ضمن مشروع "المنارة" لا يمكن أن تغير شيئا في مسار التنمية المتعثرة بالريف منذ بزوغ فجر الاستقلال". وأضاف: "مع تراجع تحويلات الجالية المقيمة بالخارج، ومع تراجع القيمة السوقية لبيع نبتة "الكيف"، لاحظ الكل كيف توقفت العجلة الاقتصادية بالمنطقة في ظل غياب البدائل".

ويوضح الموساوي أن "المشاريع المُدْرَجَة ضمن "المنارة" لا يُمكنها احتواء أفواج العاطلين الذين تعجُّ بهم المدينة. فالنقطة السلبية الكبيرة المسجلة على "المنارة" أنها لم تحْتو على مشاريع يمكن أن توفر فرص عمل للشباب، كتوجيه بعض الاستثمارات (الداخلية والأجنبية) نحو المنطقة، وإعطاء امتيازات ضريبية من أجل تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المنطقة، خاصة في المنطقة الصناعية بآيث قمرة".

غياب الرقابة

وكشف الأستاذ الباحث، الذي قامَ مؤخراً بدراسة استطلاعية همَّت شريحة من ساكنة الريف، أن "العديد ممن استطلعت آراءهم حول هذه المشاريع تساءلوا: "ماذا سنستفيد نحن من حديقة وساحات للجلوس؟ نحن نريد العمل من أجل أن نستريح في هذه الأماكن يومي السبت والأحد".

وأضاف أن "هناك تخبّطاً وقع فيه أغلب المتدخلين في إنزال هذا المشروع على أرض الواقع"، مشيرا إلى أنه "بعد التأخر في انطلاق العمل به، وما واكب ذلك من إقالات نتيجة ثبوت المسؤولية التقصيرية على بعض من هؤلاء المتدخلين، لاحظنا أنَّ هؤلاء المتدخلين يسارعون الزمن من أجل إنهاء الأوراش في وقت قياسي، وأمام هذا التسرع وعدم التخطيط الأمثل، أصبحت جل هذه الأوراش تعرف تعثرات جمة".

وأوضح أن "غياب الرقابة المطلوبة أثَّرَ سَلْباً على جودة الأشغال، حيث نجد الكثير منها أُخْرج في قالبه النِّهائي بشكل متناقض مع ما هو موجود في دفاتر التحملات، وهو ما يتعارض مع ما جاء به مرسوم 20 مارس المتعلق بالصفقات العمومية".

العطلة الصيفية تعطل المشاريع

أما المحلل السياسي، كريم عايش، فاعتبر أن "العطلة الاجتماعية وانطلاق موسم السياحة الداخلية وما تعرفه مناطق الشمال من إقبال شديد وازدحام المحاور الطرقية مع حلول مغاربة العالم بوطنهم الأم، عوامل ستنعكس سلبا على وتيرة إنجاز ما تبقى من أشغال"، مشيراً إلى أن "ذلك سيؤخر تاريخ تسليم المشروع برمته".

وسجَّلَ الباحث في السياسات العمومية، في تصريح لهسبريس، "غياب التفاعل الحكومي مع راهنية المشروع وطبيعته، وكذا صمت الأحزاب إزاء التساؤلات المرتبطة بالموضوع، وعدم تتبع مراحله النهائية بالشفافية اللازمة الكفيلة بتدعيم مسلسل محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو مرجو". وأضاف أن "الأحزاب لم تستفد من الدرس الملكي القاضي بمحورية ربط المسؤولية بالمحاسبة كضرورة حتمها الدستور لإدارة وتسيير الشأن العام".