"حافلات الموت" تجوب العاصمة .. أوضاع منبوذة وحلول موعودة

آسية العمراني*

تستمرُ معاناة سكان الرباط مع وسائل النقل على طول السنة، معاناة تبدأ في محطات الحافلات وتتأجج مع انطلاق الرحلة داخل شوارع العاصمة، أو من الرباط إلى سلا، أو إلى تمارة.

قلة المواصلات وازدحام محطات الانتظار بالركاب من بين المشاكل التي تؤرق سكان الرباط والمدن المجاورة، ومنهم من لا يتمكن من الالتحاق بمقر عمله أو دراسته في الوقت المحدد؛ وهو ما جعل العديد من الراكبين يغضبون من شركة "ستاريو"، المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النقل العمومي بالرباط.

حافلات الموت

لا يكتفي سكان الرباط من الاشمئزاز من تأخر حافلات النقل فقط؛ ولكن من الحالة التي توجد عليها.

شيماء طالبة تتنقل يوميا من سلا إلى الرباط على متن الحافلة، تصفها بالمتهرئة والخالية من مظاهر الحياة، بكراسيها المقتلَعَة ونوافذها المخلوعة وأبوابها المكسورة.

وفي تصريح لجريدة هسبريس، تعتبر شيماء أن حجم معاناتها المريرة في رحلتها داخل حافلات النقل دفعها إلى كتابة مقال تصفُ فيه حجم القهر والاستياء، وتقول فيه: "تتوسل أبواب الحافلات إلى القدر أنْ لا تتوقف الحافلة لتكديس المزيد من الركاب المتلهفين على مكان بها يحوز أرجلهم من محنة الانتظار".

المتحدثة نفسها تضيف: "لقد سئمت أبواب الحافلات المسكينة من تلك الضربات المفاجئة التي تتلقاها، كلما ضغط السائق على ذلك الزر الذي أصابه البَرَص من فرط الكبس، فانتُزِعت بقع من صباغته لتحل مكانها مقالع من الغبار وتجمعات من الطفيليات الطائرة".

فك أزمة النقل بين الرباط وسلا يسهمُ فيها سائقو سيارات الأجرة الكبيرة وبعض سائقي السيارات الذين يقلون الراكبين بعيدا عن أنظار رجال الشرطة، بطريق غير قانونية، ويضاعفون عدد الركاب دون خوف على سلامتهم. وفي هذا الصدد، تقول شيماء: "أجد نفسي أحيانا مضطرة للركوب مع الخطاف دون تضييع مزيد من الوقت في انتظار الحافلة المتأخرة".

استياء الراكبين

شيماء ليست الوحيدة التي تشتكي من سوء حافلات النقل بالرباط، فزينب هي الأخرى طالبة فرضت عليها ظروف الدراسة الجامعية التنقل من تمارة إلى الرباط، متكبدة عناء الرحلة أثناء الانتظار وداخل الحافلة.

وتقول زينب بأن الانتظار في محطة الحافلة لوقت طويل في أوقات البرد وأوقات الصيف يضيع عليها اللحاق بحصص الدرس في الوقت المحدد؛ وهو ما يعرضها للتحرش ومحاولة السرقة.

وتكمل الطالبة حديثها لجريدة هسبريس: "لم أعد أتحمل التنقل من تمارة إلى الرباط، تعرضت لمختلف أشكال العنف، وشهدتُ عليه، يجب أن توفّر لنا الحلول".

وتضيفُ زينب وقد بدت عليها ملامح الغضب: "أنتظرُ حافلة النقل لأزيد من نصف ساعة وأنا واقفة، ثم حين تأتي الحافلة لا أجد مقعدا فارغا أجلس عليه، وحتى إن وجدته فيكون مكسرا".

أرصفة محطات الحافلات الموجود بباب الأحد أو باب شالة أو قرب المحطة الطرقية "القامرة" مكتظة دائما بالركاب الذين يضطرون للخروج من منازلهم ساعة قبل الوقت، علهم يظفرون بحافلة قبل وقت عملهم، وهو حال أيوب الشاب الذي يتنقل بشكل يومي عبر الحافلة من المحطة الطريق "القامرة" إلى حي التقدم.

وعبّر أيوب ، لجريدة هسبريس، عن سخطه من حافلات النقل، التي تفتقد لشروط النقل المريح والضامن لراحة الركاب، وفي الوقت نفسه يستنكر عدم إيجاد حلول من لدن المسؤولين على قطاع النقل بالمدينة، ويقول: "من الفضيحة أن تكون في عاصمة المغرب مثل هذه الحافلات.. تتحمل شركة ستاريو المسؤولية؛ ولكن المسؤولين على قطاع النقل هم الآخرون يجب أن يجدوا للمواطنين الحل على السريع".

فك أزمة النقل

توفير حافلات نقل إضافية بات مطلب ساكنة الرباط وسلا وتمارة، فكثرة الانتظار تلحق الضرر بالطلبة والنساء خاصة المسنون الذين لا يتحملون عناء الوقوف داخل الحافلة.

وقال لحسن العمراني، نائب عمدة مدينة الرباط، إن "وضع النقل الحضري في محيط العاصمة لا يُسر أحدا ولا يليق بالعاصمة وسكانها وزوارها، وهو إرث من أزمنة سابقة".

وأضاف العمراني أن ملف النقل الحضري من أولى الملفات التي اشتغلت عليها مؤسسات التعاون بين جماعات العاصمة منذ الشهور الأولى، للبحث عن الحلول الضرورية.

نائب عمدة الرباط أكد، في تصريح لهسبريس، أنه جرى إعداد طلب عروض دولي أولي ولم يخلص إلى أي نتيجة، ثم جرى إعداد طلب عروض دولي ثان، وتقدمت فيه مجموعتان، موضحا أنه "كانت بعض الإشكالات في دفتر التحملات؛ وهو ما أفضى بالمؤسسة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، إلى الدخول في تفاوض مباشر مع المجموعتين، وهو ما أفضى إلى اتفاق مع مجموعة "سيتي باص" و"ألسا"".

واستطرد عضو جهة الرابط سلا القنيطرة أنه "وإن كان يدبر ملف النقل من لدن مؤسسة التعاون مع جماعات العاصمة، فوزارة الداخلية ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة أعطيا دعما مهما، حيث صوتنا على أن تُقدم الجهة مبلغ 100 مليون درهم وتضيف إليه الوزارة 50 مليون درهم، ما سيمكن من اقتناء عدد أولي وهو 100 حافلة توضع رهن إشارة المتعهد الجديد".

وعن جودة الحافلات، يؤكدُ المسؤول الجماعي أنه ستوفر 350 حافلة بجودة ومواصفات عالمية في انتظار أن يتزايد الرقم في السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى عدد من الحافلات يستجيب لمتطلبات النقل بالعاصمة، موضحا أنه "سيحل جزءا كبيرا من الإشكال، بالإضافة إلى الوجود بشكل مستمر للحافلات على خطوط النقل الحضري".