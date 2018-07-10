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كُتّاب وآراء
عامل تاونات ينجح في إقالة رئيس بلدية تيسة
قضت المحكمة الإدارية في فاس، اليوم الثلاثاء، بعزل عبد العالي التوزاني، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من رئاسة المجلس البلدي في تيسة، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وجاء عزل رئيس المجلس الحضري لجماعة تيسة بموجب الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها ضده حسن بلهدفة، عامل إقليم تاونات، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت من خلاله عددا من الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة.
وكان الرئيس المعزول قد تم تبليغه من طرف عامل إقليم تاونات، قبل سلكه مسطرة العزل أمام القضاء الإداري، بتوقيفه عن ممارسة مهامه عن طريق مفوض قضائي، ممهلا إياه 10 أيام للرد على الاتهامات الموجهة ضده في شأن ارتكابه لخروقات متعلقة بممارسته لمهامه كرئيس للمجلس الحضري لتيسة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
هدر المال العام ... ؟؟؟؟ العزل بعد أن إمتلأت جيوبه ... عطاوه عطلة مدى الحياة
يتمتع بالفلوس ؟؟؟
بففففف هزلت
وغادين يجيو المعارضين ديالو وخاصة من حزب تجار الدين وغادين يصفقو للقرار وسيتهمون الرئيس المخلوع بالفاسد وناهب ل"المال" العام وكذا وكذا...
وهذا هو المغرب دائما الآخر هو المخطأ ودائما الآخر هو الذي يتسبب في "تفقير" الغير وجعله يعيش في بؤس وأنه لولى كذا لما كنت كذا لكن للأسف كذا هو الذي قيدني وحيد ليا الكرامة ورماها في البحر وما خلانيش لا ندير لاباس ولا نعيش "حر" و"كريم"....
هذا العفريت الشبح الديناصور اللوبي الي معيشني باللوبيا هذه الكائنات الخرافية التي عوضت الشخصيات الخرافية القديمة التي نسمعها في حجايات جداتنا مثل (ماما غولا، بغلة القبور، عيشة قنديشة....) ترسخت في عقل الغوغاء واصبحت الشماعة المفضلة عندهم لتعليق فشلهم عليها
كون ما... كون كنت راجل ! بشششششششششششاخخخ ! تارجاليت ديال الرعاوي