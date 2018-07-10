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الرئيسية | جهات | عامل تاونات ينجح في إقالة رئيس بلدية تيسة

عامل تاونات ينجح في إقالة رئيس بلدية تيسة

عامل تاونات ينجح في إقالة رئيس بلدية تيسة
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 18:40

قضت المحكمة الإدارية في فاس، اليوم الثلاثاء، بعزل عبد العالي التوزاني، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من رئاسة المجلس البلدي في تيسة، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وجاء عزل رئيس المجلس الحضري لجماعة تيسة بموجب الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها ضده حسن بلهدفة، عامل إقليم تاونات، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت من خلاله عددا من الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة.

وكان الرئيس المعزول قد تم تبليغه من طرف عامل إقليم تاونات، قبل سلكه مسطرة العزل أمام القضاء الإداري، بتوقيفه عن ممارسة مهامه عن طريق مفوض قضائي، ممهلا إياه 10 أيام للرد على الاتهامات الموجهة ضده في شأن ارتكابه لخروقات متعلقة بممارسته لمهامه كرئيس للمجلس الحضري لتيسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - OUGHERIS الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:02
هل مثل هذه المساطير معقدة التنفيذ على مستوى جماعة غريس العلوي بالرشيدية بعد الشلل الذي يعاني منه التسيير بهذه الجماعة
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5
2 - لا للعزل الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:05
انه رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية لدلك لا يجب عزله بل مقاضاته امام القضاء و اصدار العقوبة في حقه في حدود الخروقات و إعادة الإنتخابات لاننخاب رئيس جديد.
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9
3 - مغربية الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:08
و أين المحاسبة ؟ أم ان السرقة ليست جريمة في المغرب
هدر المال العام ... ؟؟؟؟ العزل بعد أن إمتلأت جيوبه ... عطاوه عطلة مدى الحياة
يتمتع بالفلوس ؟؟؟

بففففف هزلت
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17
4 - تاوناتي مقهور الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:09
نريد تفعيل الديمقراطية في كل أرجاء المملكة المغربية الحبيبة .نريد الإنصاف والحق في التنمية الشاملة لساكنة تراب هدا الإقليم وخاصة "قبائل حياينة" الذين عانوا من التهميش والإقصاء من كل أشكال التنمية
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6
5 - ح.ع الله الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:32
غادين يقولوا المتعاطفين والمنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي لم يتبقى منه سوى الاسم، بالي هاد الرئيس كا يخدم مزيان وبانه نزيه وأن "المخزن" لا يحب من يعمل بجد ويخدم الفقراء
وغادين يجيو المعارضين ديالو وخاصة من حزب تجار الدين وغادين يصفقو للقرار وسيتهمون الرئيس المخلوع بالفاسد وناهب ل"المال" العام وكذا وكذا...

وهذا هو المغرب دائما الآخر هو المخطأ ودائما الآخر هو الذي يتسبب في "تفقير" الغير وجعله يعيش في بؤس وأنه لولى كذا لما كنت كذا لكن للأسف كذا هو الذي قيدني وحيد ليا الكرامة ورماها في البحر وما خلانيش لا ندير لاباس ولا نعيش "حر" و"كريم"....
هذا العفريت الشبح الديناصور اللوبي الي معيشني باللوبيا هذه الكائنات الخرافية التي عوضت الشخصيات الخرافية القديمة التي نسمعها في حجايات جداتنا مثل (ماما غولا، بغلة القبور، عيشة قنديشة....) ترسخت في عقل الغوغاء واصبحت الشماعة المفضلة عندهم لتعليق فشلهم عليها
كون ما... كون كنت راجل ! بشششششششششششاخخخ ! تارجاليت ديال الرعاوي
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