عامل تاونات ينجح في إقالة رئيس بلدية تيسة

رشيد الكويرتي من فاس

قضت المحكمة الإدارية في فاس، اليوم الثلاثاء، بعزل عبد العالي التوزاني، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من رئاسة المجلس البلدي في تيسة، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وجاء عزل رئيس المجلس الحضري لجماعة تيسة بموجب الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها ضده حسن بلهدفة، عامل إقليم تاونات، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت من خلاله عددا من الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة.

وكان الرئيس المعزول قد تم تبليغه من طرف عامل إقليم تاونات، قبل سلكه مسطرة العزل أمام القضاء الإداري، بتوقيفه عن ممارسة مهامه عن طريق مفوض قضائي، ممهلا إياه 10 أيام للرد على الاتهامات الموجهة ضده في شأن ارتكابه لخروقات متعلقة بممارسته لمهامه كرئيس للمجلس الحضري لتيسة.