مطالبة بإجراء تحقيق في صفقات وتعيينات بالعيون

هسبريس من الرباط

نظم قطب جهة العيون الساقية الحمراء للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وقفة احتجاجية بمدينة العيون، اليوم الثلاثاء، تحت مسمى مسيرة "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، تنديدا بما وصفه بـ"حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع بالجهة وغياب أي تفاعل من لدن المسؤولين جهويا ووطنيا"، وفق مضمون بيان تتوفر عليه هسبريس.

ورفع الغاضبون، الذين حجوا من المدن والأقاليم الجنوبية الصحراوية، شعارات غاضبة ومنددة بطريقة تعاطي المسؤول الجهوي للصحة وتدبيره للقطاع الاجتماعي الحساس، واصفين إياها بـ"المراهقة التدبيرية" التي أنتجت مجموعة من الاختلالات والمشاكل أدخلت القطاع إلى نفق مسدود.

يونس لبيض، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، وصف الشكل الاحتجاجي بـ"الانتفاضة ضد الاستبداد وسياسة التدبير الارتجالية التي تعيق سير العمل العادي بمختلف المراكز والمصالح الاستشفائية بجهة العيون الساقية الحمراء"، لافتا الانتباه إلى "محطات نضالية سابقة ومراسلات كتابية للمسؤولين على المستوى المحلي والجهوي لم تجد آذانا صاغية"، على حد قوله.

وأضاف لبيض، في تصريح لهسبريس، أن المسؤول الجهوي للصحة يتدخل في قرارات المسؤولين الإقليمين وغيرهم بحكم أنهم مسؤولين بالنيابة فقط، مشيرا إلى أن قراراته يطغى عليها منطق "الولاء الحزبي" و"الزبونية والمحسوبية".

ويطالب المكتب النقابي، حسب لبيض دائما، بفتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية في بعض الصفقات التي وصفها بـ"المشبوهة"، خاصة الصفقتين 02-2013 و03-2014 الخاصة بقسم المستعجلات، لكشف مآل ميزانية مهمة رصدت لتأهيل القطاع بالجهة الصحراوية، مع إيفاد لجنة للنظر في معايير بناء مختبر علم الأوبئة الجهوي بالعيون، وإلغاء بعض التعيينات في مناصب المسؤولية التي قال عنها إنها "خطوة غير محسوبة تروم تأجيج الأوضاع بمنطقة حساسة"، وفق تعبيره.

من جانبها، ربطت هسبريس الاتصال بالدكتور رشدي، المدير الجهوي للصحة بالعيون، قصد أخذ رأيه في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، وبعثت له برسالة نصية دون أن تتوصل بأي رد.