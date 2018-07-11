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دار الفتاة تكرّم نزيلاتها المتفوقات دراسيا بابن أحمد

دار الفتاة تكرّم نزيلاتها المتفوقات دراسيا بابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 10:15

احتفلت دار الفتاة الإحسانية بمدينة ابن أحمد، التي تهتم بدعم الفتاة القروية المعوزة، بنزيلاتها المتفوقات في المجال التعليمي على مستوى الأسلاك الثلاثة، إذ تم تكريم جميع المتعلّمات الحاصلات على معدلات وميزات عليا، سواء في الامتحانات الإشهادية أو العادية، من خلال النتائج النهائية للموسم الدراسي الحالي.

وبلغ عدد النزيلات المكرّمات 25 متعلمة من جميع مستويات الأسلاك التعليمية، جرى توزيع هدايا عليهن وأولياء أمورهن بمقر دار الفتاة، بحضور أعضاء الجمعية المسيّرة للدار وعناصر من السلطة وبعض المحسنين والمنتخبين بدائرة ابن أحمد.

محمد كراخي، رئيس دار الفتاة، قال في تصريح لهسبريس إن بادرة التكريم تأتي في إطار تشجيع الفتيات على المثابرة والاجتهاد في الدراسة، وخلق جو تنافسي بين النزيلات، للرفع من مستوى النتائج الدراسية وتحسينها ومسايرة التحديات.

وأشار كراخي إلى أن النتائج المشرفة التي حصلتها النزيلات، والتي تنوعت بين ميزتي حسن جدا ومستحسن، ثمرة تضافر جهود جميع الأطر العاملة بدار الفتاة، وكذا مساهمات المحسنين الذين يقدمون العون للدار، ملتمسا مزيدا من المساعدات للرفع من خدمات دار الفتاة لفائدة المتعلمات المنحدرات من أوساط هشة، لتشجيعهن على التحصيل ومحاربة الهدر المدرسي.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عفيفي العربي الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 10:33
مزيد من العناية والإهتمام بهاته الفئة ، خاصة ان العوز مانع من بين العوامل التي تساهم في الهدر المدرسي ، دلك أن تشجيع هاته الشريحة و دعمها لاشك سيساهم في تفوقهن ، وتكوين جيل قادر على السير بالغرب الى الأمام .
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