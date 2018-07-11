تسجيل حالتي غش وسط "استدراكية الباك" بتنغير

محمد ايت حساين

انطلقت الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا بالمديرية الإقليمية بتنغير، شأن باقي مديريات المملكة، في 12 مركزا بهذه المنطقة.

وحسب بلاغ للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنغير فإن نسبة الحضور في اليوم الأول بلغت 94.03 في المائة لدى الرسميين، بحضور 1230 مترشحا ومترشحة من أصل 1308؛ فيما بلغت نسبة الحضور في صفوف الأحرار 53.58 في المائة، بحضور 127 مترشحا ومترشحة من أصل 237.

وأعلنت المديرية الإقليمية ذاتها تسجيل حالتي غش، بسبب حيازة الهاتف النقال واستعماله من قبل مترشحين، مشيرة إلى أن اختبارات اليوم الأول مرت في جميع المراكز في ظروف عادية.

زايد بن يدير، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتنغير، أكد أن اليوم الأول من اختبارات الدورة الاستدراكية لنيل شهادة الباكالوريا مر في ظروف جد عادية وطبيعية، موضحا أنه قام رفقة اللجان الإقليمية بزيارة بعض مراكز الامتحانات للوقوف على سير هذا الاستحقاق الوطني، والاطلاع على الأجواء العامة والتدابير المتخذة لإنجاح هذا الموعد الهام.

وذكر المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللجان المحلية والإقليمية لزجر الغش تمكنت في اليوم الأول من تسجيل حالتي غش استعمل فيهما مرشحان هواتف نقالة، موضحا أن "الطاقم الإداري والتربوي الساهر على مختلف عمليات الإجراء يقوم بمجهودات كبيرة من أجل إنجاح هذا الاستحقاق بدون غش، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات".