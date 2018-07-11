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الرئيسية | جهات | تسجيل حالتي غش وسط "استدراكية الباك" بتنغير

تسجيل حالتي غش وسط "استدراكية الباك" بتنغير

تسجيل حالتي غش وسط "استدراكية الباك" بتنغير
محمد ايت حساين
الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 00:25

انطلقت الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا بالمديرية الإقليمية بتنغير، شأن باقي مديريات المملكة، في 12 مركزا بهذه المنطقة.

وحسب بلاغ للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنغير فإن نسبة الحضور في اليوم الأول بلغت 94.03 في المائة لدى الرسميين، بحضور 1230 مترشحا ومترشحة من أصل 1308؛ فيما بلغت نسبة الحضور في صفوف الأحرار 53.58 في المائة، بحضور 127 مترشحا ومترشحة من أصل 237.

وأعلنت المديرية الإقليمية ذاتها تسجيل حالتي غش، بسبب حيازة الهاتف النقال واستعماله من قبل مترشحين، مشيرة إلى أن اختبارات اليوم الأول مرت في جميع المراكز في ظروف عادية.

زايد بن يدير، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتنغير، أكد أن اليوم الأول من اختبارات الدورة الاستدراكية لنيل شهادة الباكالوريا مر في ظروف جد عادية وطبيعية، موضحا أنه قام رفقة اللجان الإقليمية بزيارة بعض مراكز الامتحانات للوقوف على سير هذا الاستحقاق الوطني، والاطلاع على الأجواء العامة والتدابير المتخذة لإنجاح هذا الموعد الهام.

وذكر المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللجان المحلية والإقليمية لزجر الغش تمكنت في اليوم الأول من تسجيل حالتي غش استعمل فيهما مرشحان هواتف نقالة، موضحا أن "الطاقم الإداري والتربوي الساهر على مختلف عمليات الإجراء يقوم بمجهودات كبيرة من أجل إنجاح هذا الاستحقاق بدون غش، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبد الضار الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 00:48
حالتان فقط ؟!! جميل جدا لقد بدات تنخفض حالات الغش في بلدنا وهذان الطالبان الكسولان لا يمثلان الطلاب ولا المغرب بل يمثلان نفسيهما فقط ويجب طردهما وفصلهما عن الدراسة .
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2 - ملاحظ عابر سبيل الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 00:51
هذا ليس بالخبر المهم، اللهم الا اذا كانت حالات الغش في المديريات الاقليمية بالمملكة و البالغ عددها 75، سيتم افراد مقال اخباري خاص بها.
المدير الاقليمي باقليم ما لا يحتاج الى تلميع صورته الا في حالة كان لديه شك في مصداقية عمله.
الانسان هو الذي يعمل بصمت و يترك عمله يتحدث عنه.
طريقة مراقبة الامتحانات بوليسية و تبعث الخوف و الرهبة في من يريد ان يغش و في من يريد ان يعتمد على نفسه. الاستاذ المراقب يوضع في فوهة المدفع.
ضعوا اجهزة ترصد الهواتف في باب مركز الامتحان و انتهى الامر.
ماذا لو سأل آيت احساين بن يدير عن مشكل عدم تعميم المنح في الجهة و عن مشكل سوء تواصل المديرية مع الشغيلة التعليمية و عن استفرادها بالقرارات و عن تعويضات تصحيح الامتحانات الاشهادية و تعويض الكثير من الاستحقاقات الاقليمية التي منها ما بذمة المديرية منذ اكثر من عامين؟
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