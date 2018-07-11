24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3506:2113:3817:1820:4522:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. فرنسا تشدد إجراءاتها الأمنية قبل مواجهة بلجيكا (5.00)

  2. انقلاب سيارة يصرع شابا ناحية سيدي حجاج (5.00)

  3. عامل تاونات ينجح في إقالة رئيس بلدية تيسة (5.00)

  4. حجز بنادق وخراطيش في ميناء طنجة المتوسط (5.00)

  5. سائق طاكسي يردّ 10 ملايين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | برلماني يسأل أخنوش عن خسائر الصبار بالرحامنة

برلماني يسأل أخنوش عن خسائر الصبار بالرحامنة

برلماني يسأل أخنوش عن خسائر الصبار بالرحامنة
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 05:20

وجه البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الخالد البصري سؤالا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرية والمياه حول معاناة السكان وتضرر الإنتاج الفلاحي بإقليم الرحامنة من انتشار "الحشرة القرمزية" التي تهاجم نبتة الصبار.

وأكد البرلماني في سؤاله للوزير عزيز أخنوش أن أسراب "الحشرة القرمزية" تجتاح للسنة الثانية على التوالي مئات هكتارات من حقول الصبّار بإقليم الرحامنة، وهو ما أضحى يضر بالجهود المبذولة، في إطار مخطط "المغرب الأخضر"، من أجل تنمية وتثمين هذا المنتج الزراعي، عبر إحداث تعاونيات فلاحية لإنتاج فاكهة التين الشوكي ومشتقاتها، والتي تشتهر بها المنطقة.

ولفت البرلماني عن دائرة الرحامنة الانتباه إلى أن أضرار الحشرة انتقلت، خلال الشهور الأخيرة، "إلى باقي النباتات والأشجار المثمرة، كأشجار الزيتون التي تضربها الحشرة خلال مرحلة الإزهار، كما تضرب حقول القرعيات، من بطيخ وغيره".

ولا تقتصر الأضرار على الإنتاج الزراعي، يضيف البرلماني ذاته، "بل امتد تأثير لسعات الحشرة إلى تربية المواشي، كما تحولت حياة السكان إلى معاناة حقيقية بسبب انتشار هذه الآفة التي تقُضّ المضاجع وتُفسد الأنشطة الفلاحية"، وفق تعبيره.

وشدد المتحدث نفسه في سؤاله على أن "الفلاحين تركوا يُواجهون الحشرة بوسائلهم الخاصة والمتواضعة في وقت ظل أطر الوزارة يؤكدون، مع بداية انتشار أسرابها الأولى، على غياب أي مبيد معتمد بشكل رسمي من طرف وزارة الفلاحة، مكتفين بحملات تحسيسية دعوا خلالها الفلاحين إلى التخلص من ألواح التين الشوكي المتضرّرة، إما عبر حرقها أو طمرها، خشية انتقال الحشرة إلى الحقول المجاورة".

وتساءل البرلماني عن الخطوات الاستعجالية التي ستتخذها وزارة الفلاحة لإنقاذ حقول الصبّار بإقليم الرحامنة، وكذا عن الإجراءات المزمع اتخاذها لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن هذه الجائحة المتزامنة مع توالي المواسم الجافة على المنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.