عروض أمنية تحسيسية تستهدف 43 ألف تلميذ

إبراهيم مغراوي من مراكش

بلغت نسبة التلاميذ المستفيدين من العروض التحسيسية التي قدمتها عناصر خلية التحسيس داخل المؤسسات التعليمية التابعة لولاية أمن مراكش، في جل المستويات الدراسية بالقطاعين العام والخاص، خلال الموسم الدراسي المنقضي، حوالي 82%، أي ما يناهز 43.624، بحسب مصدر أمني مسؤول.

وتميزت العروض التي قدمت بمراعاة خصوصية الفئة المستهدفة، وتمحورت حول مواضيع السلامة الطرقية، والتربية على روح المواطنة، وشغب الملاعب، والاستغلال الجنسي للقاصرين، والجريمة الإلكترونية، والعنف داخل الوسط المدرسي، ومحاربة الرشوة، ومخاطر استهلاك المخدرات.

وقال مصدر هسبريس إن "الخلية شاركت هذه السنة في منتدى الطالب الدولي الذي تم تنظيمه بقاعة بن شقرون، وملتقى الطالب الذي تم تنظيمه بقاعة الزرقطوني، لتوجيه التلاميذ وتعريفهم بمهنة الشرطي وشروط الولوج إلى مختلف أسلاك الشرطة".