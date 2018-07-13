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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، استمرار الطقس الحار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية.

ومن المرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية جد خفيفة محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى والسهول الشمالية، فضلا عن نمو سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط خلال الزوال. وستكون الأجواء مستقرة مع سماء نسبيا صحوة عموما بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة القوة جنوبية غربية بالسفوح الجنوبية الشرقية وبأقصى المنطقة الشرقية من القطاع الغربي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الجنوبي بجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي بجنوب ووسط البلاد وضعيفة من القطاع من القطاع الشمالي إلى متقلبة بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والداخلة، وهائجا بالجنوب.

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