24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:37
|06:23
|13:38
|17:18
|20:44
|22:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إنتاج قياسي لسلاسل الإنتاج الزراعي بجهة الرباط
- النيابة العامة تتشبث بـ"الاستقلال الذاتي" للقضاة
- الركود يلازم أنشطة المسابح والشواطئ الخاصة
- الزفزافي وسير المحاكمة
- المحامي أغناج: الزفزافي لم يمنع خطبة الجمعة .. والمحاكمة سياسية
المحامي أغناج: الزفزافي لم يمنع خطبة الجمعة .. والمحاكمة سياسية (5.00)
كأس تلميذ "يشرمل" أستاذ فلسفة .. والمدرسة تتحول مسرحا للجريمة (5.00)
النيران تلتهم نخل واحتين في طاطا .. ونشطاء ينادون بتضامن وطني (5.00)
- العثماني يتمنى للمغاربة عطلة صيفية سعيدة بلا مخاطر وحوادث - (113)
- الملك محمد السادس يطلق اسم "البُراق" على القطار فائق السرعة - (82)
- الحكومة تكشف قائمة أنشطة صناعية مشمولة بإعفاء ضريبي مؤقت - (63)
- منيب تتعرض للشتم ومتضامنون مع إنفاذ القانون - (55)
- كأس تلميذ "يشرمل" أستاذ فلسفة .. والمدرسة تتحول مسرحا للجريمة - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، استمرار الطقس الحار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية.
ومن المرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية جد خفيفة محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى والسهول الشمالية، فضلا عن نمو سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط خلال الزوال. وستكون الأجواء مستقرة مع سماء نسبيا صحوة عموما بباقي المناطق.
وستهب الرياح معتدلة القوة جنوبية غربية بالسفوح الجنوبية الشرقية وبأقصى المنطقة الشرقية من القطاع الغربي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الجنوبي بجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي بجنوب ووسط البلاد وضعيفة من القطاع من القطاع الشمالي إلى متقلبة بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والداخلة، وهائجا بالجنوب.