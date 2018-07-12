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كُتّاب وآراء
الكتبيون يكسبون مؤسسات التعلم الخاص في الرباط
بعد شهور من شد الحبل بين الكتبيين ومؤسسات التعليم الخاص في موضوع بيْع هذه الأخيرة للكتب واللوازم المدرسية، استطاع الكتبيون أن ينتزعوا قرارا لصالحهم من طرف الجهات المختصة، في شخص المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرباط.
المديرية وجهت مراسلة إلى أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة، بعد توصلها بشكاية من جمعية الكتبيين في الرباط، تطالبهم فيها بالكف عن "مزاولة كل نشاط لا يتلاءم مع رسالتها التربوية، ويتنافى مع الترخيص المسلم لها".
وبهذا القرار، يكون الكتبيون قد كسبوا "معركة بيع الكتب"، التي ظلت لمدة شهور تشكل "سوء فهم كبير" بينهم وبين أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة، والتي يتهمون بعضها بـ"ممارسة منافسة غير شرعية" و"إرغام أولياء أمور التلاميذ على اقتناء الكتب واللوازم المدرسية من عندها".