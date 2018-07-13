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كُتّاب وآراء
أشغال تؤثر على "الأوطوروت" بين الرباط والبيضاء
أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستتوقف، مؤقتا في الاتجاهين، بمقطع الطريق السيار بين بدال تمارة وبدال عين عتيق، على مستوى الطريق السيار الرباط الدار البيضاء، وذلك بسبب أشغال وضع ممر علوي للراجلين بين ليل الخميس 12 يوليوز ويوم الجمعة 13 يوليوز 2018، من منتصف الليل إلى حدود الرابعة صباحا، على التوالي.
وأوضحت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في بلاغ، أن "الزبناء مستعملي الطريق السيار الرباط الدار البيضاء، المتوجهين صوب الدار البيضاء، مدعوون إلى الخروج عبر بدال تمارة، واستعمال الطريق الوطنية رقم 1 أو الطريق الساحلية رقم 322، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال عين عتيق. وبالنسبة للمتوجهين نحو الرباط؛ فالمرجو منهم الخروج عبر بدال عين عتيق، واستعمال الطريق الوطنية رقم 1 أو الطريق الساحلية رقم 322، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال تمارة".