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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت
هسبريس - و.م.ع
السبت 14 يوليوز 2018 - 06:17

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن يستمر الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد و داخل الأقاليم الصحراوية، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل الشمالية، فضلا عن نمو بعض سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط خلال الزوال.

ومن المرتقب تكون سحب مدارية ستهم الجنوب مع قطرات مطرية. عدا ذلك ستكون الأجواء مستقرة مع سماء نسبيا صحوة عموما بباقي المناطق الأخرى، مع هبوب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي، وهبوب رياح شمالية إلى غربية على العموم معتدلة القوة إلى محليا قوية بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و23 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و46 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 25 و30 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، وما بين 35 و38 درجة بالشرق، وما بين 32 و37 درجة بباقي الجهات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وكاب سيم، وهائجا ما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

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