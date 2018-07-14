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مجلس البيضاء يحتفي بتلاميذ في وضعيات إعاقة

مجلس البيضاء يحتفي بتلاميذ في وضعيات إعاقة
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 14 يوليوز 2018 - 02:23

في خطوة لقيت استحسانا كبيرا، احتفى مجلس عمالة الدار البيضاء بمجموعة من التلاميذ والتلميذات من ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على شهادة الباكالوريا.

وقام مجلس العمالة، برئاسة محمد نجيب عمور، بالاحتفاء بحوالي 50 تلميذا ينتمون إلى مراكز الرعاية الاجتماعية، وكذا إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونوه رئيس مجلس العمالة، بحضور مدير أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات، خلال مراسيم حفل تتويج المتفوقين من التلاميذ المذكورين، بالمجهودات التي قاموا بها طوال الموسم الدراسي.

ولفت نجيب عمور الانتباه، بحضور أمهات وآباء التلاميذ المحتفى بهم، إلى جانب أعضاء المجلس ومسؤولين من وزارة التربية الوطنية بالجهة، الانتباه إلى أن هذه الخطوة تروم تشجيع المتفوقين ورسالة إلى البقية من أجل الاجتهاد والمثابرة.

وأوضح المتحدث نفسه أن هذه المناسبة فرصة للتأكيد على مكانة هذه الفئة المحتفى بها داخل برنامج مجلس العمالة، أسوة بباقي الفئات والشرائح البيضاوية.

وقام مجلس عمالة الدار البيضاء بتوزيع مجموعة من الهدايا والجوائز تشجيعا للمتفوقين، كما قدم لبعض منهم مبالغ مالية تراوحت بين 4 آلاف و8 آلاف درهم.

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