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مديرية التعليم بـ"دار الضمانة" تحتفي بتلاميذ متفوقين

مديرية التعليم بـ"دار الضمانة" تحتفي بتلاميذ متفوقين
أيوب صدور من وزان
السبت 14 يوليوز 2018 - 10:13

احتفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان بالتلاميذ المتفوقين في الموسم الدراسي 2017-2018، خلال حفل التميز، الذي احتضنته إعدادية الإمام مالك، والذي نظم على شرف تلاميذ المراحل التعليمية الثلاث.

الحفل الذي ترأسه محمد عشير، عامل إقليم وزان بالنيابة، إلى جانب فؤاد أرواضي، المدير الإقليمي للتعليم، وأفراد من أسر التلاميذ المتفوقين، وهيئة التدريس والإدارة التربوية بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية وزان، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبة بالإقليم، تخللته وصلات موسيقية وغنائية من إبداع تلاميذ مختلف المؤسسات التعليمية.

وأعرب فؤاد أرواضي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بوزان، عن افتخاره بالحصيلة الدراسية والتحسن الملحوظ في مؤشرات التمدرس المسجلة خلال الموسم الدراسي 2017-2018 على صعيد المديرية من خلال توسيع قاعدة العرض التربوي وانخفاض نسبة الهدر.

وأضاف أرواضي، في كلمته الترحيبية، أن المديرية الإقليمية بوزان حققت تطورا في نسبة النجاح بزيادة توازي 15 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مرجعا الفضل في ذلك إلى "المجهود الجماعي الذي انخرطت فيه كل الأطقم التربوية والإدارية بالإقليم من مختلف المواقع والمسؤوليات".

وأشار المدير الإقليمي إلى أن "نتائج الامتحانات الإشهادية على صعيد المديرية كانت مهمة، مع تحسن في نسب النجاح في امتحانات البكالوريا، إذ بلغت 55 بالمائة، فيما بلغ عدد الناجحين 1426 (750 من الإناث)". وأضاف أن "الموسم الدراسي تميز بارتفاع ملحوظ في عدد ميزات النجاح، موزعة بين 62 حسن جدا، و147 حسن، و331 مستحسن، والباقي مقبول".

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