مهمة استطلاعية نيابية تبتغي "أنسنة معبر سبتة"

هسبريس ـ و.م.ع

قال عبد الودود خربوش، النائب البرلماني وعضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في مجلس النواب، إن "المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون والمشردون، وعلى ضعية النساء ممتهنات التهريب المعيشي، مرت في ظروف جيدة جدا بمعبر باب سبتة".

وأضاف النائب البرلماني، في تصريح صحافي، أن "اللجنة المكونة من برلمانيات وبرلمانيين تمكنت من الاطلاع على الوضع عن كثب، والولوج إلى كافة مرافق معبر باب سبتة"، مشيدا بـ"السلطات المحلية التي يسرت المهمة بسلاسة"، وفق تعبيره.

وأوفد مجلس النواب، بين 11 و 13 يوليوز الجاري، مهمة استطلاعية مؤقتة إلى معبر باب سبتة، حيث عقد أعضاء المهمة اجتماعا مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية للوزارات المعنية بالموضوع، كما قامت بزيارة ميدانية إلى المعبر نفسه.

خربوش اعتبر أن "المهمة وصلت إلى بعض الخلاصات والتوصيات، لكن لا يمكن القول إنها انتهت"، موضحا أن "المهمة الاستطلاعية تنتظر الحصول على بعض الإحصائيات والوثائق، والقيام بقراءتها وتحليلها حتى تكتمل الصورة"، كما أبرز أن "اكتمال الصورة سيتيح للمهمة الاستطلاعية اقتراح خارطة طريق لإعادة النظر في الوضع القائم وأنسنة المعبر".