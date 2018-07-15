هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد ، استمرار الطقس الحار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وجنوب المنطقة الشرقية، فيما سيكون نسبيا حارا داخل البلاد.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل المحيطية وذلك خلال الصباح والليلة الموالية. فضلا عن تمركز بعض السحب فوق مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب، إلى صافية عموما بباقي المناطق الأخرى، هذا مع هبوب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الصحراوية، وبالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما، شمالية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة القوة من الجنوب الشرقي، وفوق الجنوب الشرقي، فيما ستكون شمالية أو غربية بباقي المناطق .

بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 28 و34 درجة بالجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بباقي المناطق.

أما درجة الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 40 و46 درجة بالجنوب الشرقي، وبشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 36 و42 درجة بالمنطقة الشرقية، وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و29 درجة بالمرتفعات، وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و34 درجة بباقي المناطق.

بالنسبة للبحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان في المتوسط، وقليل الهيجان في البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والداخلة، وهائج إلى قوي الهيجان بالجنوب.