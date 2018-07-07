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حملة تحسيس تحارب انتهاكات بيئية بـ"ستي فاظمة"

حملة تحسيس تحارب انتهاكات بيئية بـ"ستي فاظمة"
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 14 يوليوز 2018 - 23:25

أطلق النسيج المدني في مراكش، بتنسيق مع الجماعة الترابية ستي فاظمة، اليوم السبت، حملة تحسيسية بأهمية الحفاظ على نظافة هذا المنتج السياحي، من أجل محاربة كل المظاهر المضرة بالبيئة الجبلية خلال فترة الصيف.

وفي كملة له بالمناسبة، قال محمد الهاشمي، رئيس المجلس الجماعي لستي فاظمة، إن "سكان الجبال عفويون ومجبولون على حب الطبيعة التي حبا الله بها منطقتنا؛ ما يفرض على زوارها المساهمة في الحفاظ على المجال الأخضر، وهذا خلق نبيل وخصلة جميلة من تقاليد المغاربة والمسلمين".

وأورد المتحدث نفسه أن ستي فاظمة هبة وادي اوريكة، وهو مصدر التنمية الاقتصادية بها؛ لذا فالكل ملزم بالمحافظة عليه ووقايته من التدمير، مضيفا: "إذا كنا نستطيع مكابدة إكراهات النفايات الصلبة التي ننقل منها شاحنتين يوميا خلال فصل الصيف نحو مطرح مراكش بغلاف مالي يقدر بـ 4000 درهم يوميا، فإن الهاجس الأكبر يتمثل في تسرب مياه حُفر الصرف الصحي إلى وادي اوريكة".

وفي السياق نفسه، قال أحمد أيت الباز، عن النسيج الجمعوي، "لا يخفى أن مسألة البيئة معيار لتقدم الشعوب"، مضيفا: "لذا خضنا هذه المبادرة تحت شعار: بيئتنا أساس تقدمنا، لتحسيس الساكنة وزوار المنتج السياحي ستي فاظمة بكيفية المحافظة على الطبيعة الخلابة التي تزخر بها منطقتنا، لأنها نمط عيش جميل ومصدر قوت سكان هذه المنطقة".

جدير بالذكر أن المشرفين على هذه المبادرة البيئية قاموا بتكريم ثمانية عمال للنظافة يعملون على مستوى الجماعة نفسها، اعترافا بما يقدمونه من خدمات جليلة لسكان المنطقة.

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