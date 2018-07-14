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كُتّاب وآراء
نقابة للنقل السياحي تحتج أمام "مطار المنارة"
نظمت النقابة الجهوية للنقل السياحي بمراكش، اليوم السبت أمام مطار المنارة، وهي المنتمية إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وقفة احتجاج على ما وصفته بـ"معاناة السائقين أثناء استقبال ضيوف المملكة ببوابة الوصول، في ظروف جوية قاسية لا يمكن تحملها، من أمطار وبرد قارس شتاء وأشعة الشمس الحارقة صيفا".
الوقفة التي عرفت مشاركة ما يناهز سائق 200 سيارة للنقل السياحي رفعت فيها شعارات ولافتات تطالب بإلغاء بند سحب الرخص والمادة 96 من مدونة السير، وما وصفه المحتجون بـ"الرخص غير القانونية الممنوحة لدور الضيافة والفنادق من طرف ولاية جهة مراكش".
إقصاء النقل السياحي من موقف مؤقت خاص بحديقة ماجوريل، وعدم تفعيل الاتفاق المبرم مع رئيس القسم الاقتصادي بخصوص إلزام دور الضيافة المستفيدة من الرخص الاستثنائية بإلصاقها بالواجهة الزجاجية، وعدم تجديدها بالنسبة للسنة المقبلة، وعدم احترام نقط بيع الرحلات السياحية العشوائية، نقاط أخرى أشار إليها المحتجون.
جدير بالذكر أن ولاية جهة مراكش استدعت النقابة السابق ذكرها للقاء سيعقد بمقر الولاية يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة ملفها المطلبي.