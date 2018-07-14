24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3806:2313:3817:1820:4422:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. رِفْقاً بأُمِّنا غايا ... رِفْقاً بِنا (5.00)

  2. "رباب فيزيون" تخلد عشرية تأسيسها بأغان أمازيغية (5.00)

  3. توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت (5.00)

  4. حديقة التماسيح بأكادير (5.00)

  5. قطاع التمريض ينزف .. محتجون ينادون بالتوظيف لتجاوز الخصاص (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | نقابة للنقل السياحي تحتج أمام "مطار المنارة"

نقابة للنقل السياحي تحتج أمام "مطار المنارة"

نقابة للنقل السياحي تحتج أمام "مطار المنارة"
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 14 يوليوز 2018 - 17:15

نظمت النقابة الجهوية للنقل السياحي بمراكش، اليوم السبت أمام مطار المنارة، وهي المنتمية إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وقفة احتجاج على ما وصفته بـ"معاناة السائقين أثناء استقبال ضيوف المملكة ببوابة الوصول، في ظروف جوية قاسية لا يمكن تحملها، من أمطار وبرد قارس شتاء وأشعة الشمس الحارقة صيفا".

الوقفة التي عرفت مشاركة ما يناهز سائق 200 سيارة للنقل السياحي رفعت فيها شعارات ولافتات تطالب بإلغاء بند سحب الرخص والمادة 96 من مدونة السير، وما وصفه المحتجون بـ"الرخص غير القانونية الممنوحة لدور الضيافة والفنادق من طرف ولاية جهة مراكش".

إقصاء النقل السياحي من موقف مؤقت خاص بحديقة ماجوريل، وعدم تفعيل الاتفاق المبرم مع رئيس القسم الاقتصادي بخصوص إلزام دور الضيافة المستفيدة من الرخص الاستثنائية بإلصاقها بالواجهة الزجاجية، وعدم تجديدها بالنسبة للسنة المقبلة، وعدم احترام نقط بيع الرحلات السياحية العشوائية، نقاط أخرى أشار إليها المحتجون.

جدير بالذكر أن ولاية جهة مراكش استدعت النقابة السابق ذكرها للقاء سيعقد بمقر الولاية يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة ملفها المطلبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.