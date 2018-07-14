الناظور .. إطلاق مركز صحي وتكريم موارد بشرية

هسبريس ـ و.م.ع

تعززت البنيات التحتية الصحية بمدينة الناظور بافتتاح المركز الصحي الحضري "المسجد"، الذي أعيد بناؤه بكلفة 3,25 مليون درهم.

ويتوفر المركز الصحي، الذي أشرف على تدشينه وزير الصحة أناس الدكالي، على عدة وحدات وقاعات؛ منها تلك المخصصة للفحص والعلاج وصيدلية.

ويقدم المرفق الجديد في الناظور خدمات متنوعة تتعلق، أساسا، بالطب العام وعلاجات داء السكري وعمليات التلقيح.

وقال الوزير الدكالي، في تصريح للصحافة عقب التدشين، إن هذا المركز الصحي، الذي شيد على مساحة تفوق 600 متر مربع، سيقدم خدماته لأزيد من 20 ألف نسمة.

وشدد المسؤول على أن هذا المركز يأتي تماشيا مع سياسة الوزارة الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتخفيف الضغط على باقي المستشفيات.

من جهة أخرى، حضر الوزير حفل تكريم عدد من أطر وموظفي المستشفى الإقليمي "الحسني" بالناظور ، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لبناء هذا المرفق الاستشفائي

ونوه الدكالي، في كلمة بالمناسبة، بالجهود المبذولة من طرف الطاقم الطبي وشبه الطبي والإداري، وذلك بهدف توفير مختلف الخدمات الصحية لسكان المنطقة.

وقال إن "المستشفى الحسني، الذي شيد سنة 1918، له رمزية كبيرة ويشكل إرثا حضاريا ينبغي أن نفتخر به"، مشيرا إلى أن "الوزارة تعمل على إحداث مزيد من البنيات التحتية الصحية، مع تأهيل تلك المتوفرة حاليا".

وبعد أن أبرز أهمية الرأسمال البشري، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية، أكد الدكالي ضرورة "ضمان تغطية صحية لكل المواطنين وتعزيز الشراكات مع مختلف الفاعلين؛ لاسيما القطاع الخاص".