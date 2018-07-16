24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:39
|06:24
|13:38
|17:18
|20:43
|22:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منقذة الكلاب الضالة
- هل يلبّي الملك محمد السادس "طلبات الشارع" في خطاب عيد العرش؟
- مشايخ ودعاة ووعاظ خارج السياق !
- الطاحونة الكبرى...
- جبهة إنقاذ مصفاة سامير
مسيرة مؤازرة معتقلي الريف تفرق السياسيين وتوحد المحتجين بالرباط (5.00)
مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا (5.00)
- وفاة رضيع تعرض لاعتداء جنسي بمدينة شيشاوة - (124)
- المنتخب الفرنسي بطلا للعالم للمرة الثانية بعد فوزه على كرواتيا - (122)
- أخنوش: "الأحرار" لن يلتفت إلى التشويش والعرقلة - (114)
- هل يلبّي الملك محمد السادس "طلبات الشارع" في خطاب عيد العرش؟ - (91)
- تصريحات حامي الدين حول الملكية تضيق الخناق على "الإخوان" - (82)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، استمرار الطقس الحار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فيما سيكون نسبيا حارا داخل البلاد. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل المحيطية وذلك خلال الصباح والليلة الموالية ، فيما ستكون السماء أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلس.
وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب، إلى صافية عموما بباقي المناطق الأخرى، هذا مع هبوب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الصحراوية، وبالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.
أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما، شمالية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة القوة من الجنوب فوق الجنوب ، فيما ستكون شمالية أو غربية بباقي المناطق .
بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 27 و33 درجة بالجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.
أما درجة الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 40 و46 درجة بالجنوب الشرقي، وبشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 35 و40 درجة بالمنطقة الشرقية، وداخل الأقاليم الجنوبية والسهول الغربية للأطلس، وما بين 24 و30 درجة بالمرتفعات، وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و34 درجة بباقي المناطق.
بالنسبة للبحر فسيكون قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة والدار البيضاء، وقليل الهيجان الى هائج ما بين الدار البيضاء والصويرة، وهائجا الى قوي الهيجان بالجنوب.