لقاءٌ يجمع مهندسين معماريين من جهة طنجة

هسبريس من طنجة

نظم المكتب الجديد للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بالكولف الملكي لطنجة، لقاءً تواصليا داخليا مع المنتسبين إلى الهيئة.

ووفق بلاغ صحافي صادر عن المجلس، فقد عرف اللقاء تقديم أعضاء المكتب الجديد لنظرة شمولية حول واقع ممارسة المهنة؛ "من بينها المكاسب التي حققتها المكاتب السابقة، والضغوطات التي يرزح تحتها قطاع البناء والتعمير بصفة عامة ومعها الممارسة المهنية بصفة خاصة، والتي تقف بالخصوص حجرة عثرة أمام طموحات المهندس المعماري".

كما قدم أعضاء المكتب في شخص رئيس الهيئة مختار ميمون، يضيف البلاغ الذي توصلت به هسبريس، "ورقة تقنية تنوه من جهة بمجهودات التي يبذلها المهندس المعماري بالجهة من أجل الرقي بالمهنة، ومن جهة أخرى بالمصاعب التي تصادفه تحت إكراهات تزايد وتيرة العمران الذي تعرفها الجهة الشمالية للمملكة، والذي تفرض يقظة أكثر وتطويرا في الأداء وتكوين مستمر، ليتمكن المهندس المعماري من الرقي بواقع الممارسة وتحسين ظروف المزاولة المهنية".

وعرف اللقاء فتح باب النقاش أمام الحضور "الذين عبروا عن انتظاراتهم وانشغالاتهم المهنية وأيضا عن تظلماتهم، وبالمقابل قدموا اقتراحات قيمة وموضوعية من أجل تحسين واقع العمل والممارسة المهنية".

حري بالذكر أن اللقاء انتهى بتقديم التوصيات والاقتراحات، "التي ستمكن المجلس الجهوي من ملاءمة حقل عمله ومجال تدخله، مع الانشغالات المعبر عنها باحترام الاختصاصات المخولة للمجلس والقوانين المنظمة للمهنة"، وفق مضمون البلاغ.