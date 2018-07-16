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الرئيسية | جهات | "أونسا" يكشف عن حصيلة مراقبة المواد الغذائية‎

"أونسا" يكشف عن حصيلة مراقبة المواد الغذائية‎

"أونسا" يكشف عن حصيلة مراقبة المواد الغذائية‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 07:55

كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، عن حصيلة مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني من طرف المصالح التابعة له خلال الربع الثاني من سنة 2018.

ووفق بلاغ صادر عن "أونسا"، توصلت به هسبريس، همت العملية حوالي 4.348.206 أطنان من المواد الغذائية، وشملت حصيلة عمليات المراقبة عند الاستيراد 3.359.607 أطنان من مختلف المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن تسليم 8071 شهادة قبول وإرجاع 3277 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل.

وبخصوص مراقبة المواد الغذائية عند التصدير، أشار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى أنها همت 639.955 طنا من المنتجات الغذائية، وأسفرت عن إصدار 30.075 شهادة صحية وصحية نباتية.

وعلى صعيد السوق الوطني، أعلن المكتب أن مصالح المراقبة قامت بـ 24.399 زيارة ميدانية، منها 11.746 زيارة كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، مشيرا إلى أن هذه التحريات مكنت من مراقبة 348.644 طنا من مختلف المنتجات الغذائية، وحجز وإتلاف 1735 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وتقديم 511 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها.

وفي إطار برنامجه الوقائي، قامت مصالح المكتب بمنح 339 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، وبـ 1065 زيارة إلى المؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية.

وختم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بلاغه بالكشف عن قيامه بـ 1077 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، وتعليق الاعتماد الصحي لـ 9 مؤسسات، وسحبه لـ 20 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سمير الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:48
معطيات قيمة و مجهود محمود يقوم به هذا المكتب من اجل سلامة المغاربة.
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2 - بدون تعليق الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:51
4.348.206 أطنان من المواد الغذائية، وشملت حصيلة عمليات المراقبة عند الاستيراد 3.359.607 أطنان من مختلف المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن تسليم 8071 شهادة قبول وإرجاع 3277 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل
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3 - ماسين الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:52
صراحة ليس لنا علم عن هده الأماكن التي تتكلم عنها أونسا لأن البضائع المهربة المعفنة و المنتهية الصلاحية تباع في نفس الأماكن و على مدار السنة و أمام أعين السلطات و كأنها لا و جود لها بهده المناطق
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