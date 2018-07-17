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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية، وحارا شيئا ما بالمنطقة الشرقية، وداخل منطقة سوس والسهول الواقعة غرب الأطلس.
كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة، من المحتمل أن تكون مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وذلك خلال الليل والصباح.
وخلال الظهيرة، ستنمو سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع احتمال هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي للمنطقة الشرقية، وببعض الأقاليم الجنوبية.
أما الرياح، فستهب معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما، وشمالية بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي بجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة، من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، ومن الشمال، وأحيانا من الغرب عموما بباقي الأرجاء.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وداخل منطقة سوس، وما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 25 و30 درجة بالقرب من السواحل، وما بين 30 و35 درجة بالمرتفعات، وشمال المنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الداخلية، وداخل منطقة سوس، وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 41 و46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والجرف، وهائجا بباقي السواحل ومؤقتا هائجا إلى قوي الهيجان جنوب الداخلة.