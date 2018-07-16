سبعيني عصامي يحصل على الباكالوريا في تنغير

محمد آيت حساين

تمكن المتقاعد لحسن شاكيري، الذي يبلغ من العمر 69 سنة، من الحصول على شهادة الباكالوريا، بمعدل 11.29، في الدورة الاستدراكية بعدما لم يتمكن من الحصول عليها في الدورة العادية؛ وهي الشهادة التعليمية التي كانت حلمه منذ عقود من الزمن.

لحسن شاكيري، الذي ينحدر من جماعة أمسمرير التابعة لإقليم تنغير، مسن استطاع أن يحقق الحلم الذي وضعه صوب عينه، وهو نيل شهادة الباكالوريا، بعد اختياره شعار "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد"، حيث لم يمنعه كبر سنه وبياض لحيته من الجلوس على طاولات الامتحان في ثانويتي بومالن دادس وزايد أوحماد بمركز تنغير.

ولم يخف الشيخ الحاصل على البكالوريا المساعدة المعنوية التي قدمها له عدد من الأساتذة والأطر الإدارية العاملة بثانوية بومالن دادس والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم تنغير، مشيرا إلى أن الجميع "أحاطوه بعنايتهم وتوجيهاتهم النيرة"، موضحا أن نجاحه أسهم فيه العديد من المقربين إليه والمديرية الإقليمية والأساتذة ووسائل الإعلام، مبديا رغبته تسجيل نفسه في الجامعة بشعبة علم الاجتماع.

شاكيري، القاطن بدوار إمي نوراك التابع لجماعة أمسمرير، اختار شعبة الآداب لاجتياز الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا ضمن فئة الأحرار وبحصوله على الشهادة يكون قد أعطى درسا للتلاميذ على أن السن ليس بعائق في التحصيل العلمي والمعرفي، وفتح لهم الطريق لتتبع خطواته ومواصلة مسيرتهم الدراسية لتحقيق نتائج إيجابية.

وفي هذا السياق، ذكر المتحدث، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن هذا النجاح يعتبره تحفيزا للشباب في مسارهم الدراسي، مخاطبا إياهم "الطموح والأحلام تتحقق بالرغبة والعزيمة، وكل من يبحث لنفسه عن النجاح فكل شيء ممكن"، وفق تعبيره.