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الرئيسية | جهات | سبعيني عصامي يحصل على الباكالوريا في تنغير

سبعيني عصامي يحصل على الباكالوريا في تنغير

سبعيني عصامي يحصل على الباكالوريا في تنغير
محمد آيت حساين
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:19

تمكن المتقاعد لحسن شاكيري، الذي يبلغ من العمر 69 سنة، من الحصول على شهادة الباكالوريا، بمعدل 11.29، في الدورة الاستدراكية بعدما لم يتمكن من الحصول عليها في الدورة العادية؛ وهي الشهادة التعليمية التي كانت حلمه منذ عقود من الزمن.

لحسن شاكيري، الذي ينحدر من جماعة أمسمرير التابعة لإقليم تنغير، مسن استطاع أن يحقق الحلم الذي وضعه صوب عينه، وهو نيل شهادة الباكالوريا، بعد اختياره شعار "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد"، حيث لم يمنعه كبر سنه وبياض لحيته من الجلوس على طاولات الامتحان في ثانويتي بومالن دادس وزايد أوحماد بمركز تنغير.

ولم يخف الشيخ الحاصل على البكالوريا المساعدة المعنوية التي قدمها له عدد من الأساتذة والأطر الإدارية العاملة بثانوية بومالن دادس والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم تنغير، مشيرا إلى أن الجميع "أحاطوه بعنايتهم وتوجيهاتهم النيرة"، موضحا أن نجاحه أسهم فيه العديد من المقربين إليه والمديرية الإقليمية والأساتذة ووسائل الإعلام، مبديا رغبته تسجيل نفسه في الجامعة بشعبة علم الاجتماع.

شاكيري، القاطن بدوار إمي نوراك التابع لجماعة أمسمرير، اختار شعبة الآداب لاجتياز الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا ضمن فئة الأحرار وبحصوله على الشهادة يكون قد أعطى درسا للتلاميذ على أن السن ليس بعائق في التحصيل العلمي والمعرفي، وفتح لهم الطريق لتتبع خطواته ومواصلة مسيرتهم الدراسية لتحقيق نتائج إيجابية.

وفي هذا السياق، ذكر المتحدث، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن هذا النجاح يعتبره تحفيزا للشباب في مسارهم الدراسي، مخاطبا إياهم "الطموح والأحلام تتحقق بالرغبة والعزيمة، وكل من يبحث لنفسه عن النجاح فكل شيء ممكن"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - مغربي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:29
قدوة حسنة للجميع. الله يبارك فيه.
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2 - hind الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:35
felecitation 3mi lhaj on est fier de toi
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3 - معاذ الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:36
ما شاء الله. سبحان الله ،العزيمة تستمر رغم كبر السن و العلم ليس له حدود.
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4 - mohammed الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:37
باكالوربا بلا اهداف في الحياة كون السن لايمح في الخطوات القادمة
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5 - تبارك الله الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:40
مبروك سي لحسن العقبة لشي خدمة ان شاء الله
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6 - طارق الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:41
و ماذا عسانا أن نقول فقد اخرص هذا المسن أفواه المنتقدين
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7 - مومو الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:42
و اطلبوا العلم من المهد الى اللحد . في اليبان اغلبية من تقاعدوا عن العمل سجلوا في الجامعات و السبب انهم يشعرون بالملل و اليأس إن تقاعدوا بدون أن يفعلوا أي شيئ
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8 - Ahmed de Rabat الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:43
برافو اعمي الحاج الله يعطيك الصحة حققت حلم كان يراودك من سنين ..ماشي بحال شي موسخين البراهش همه الوحيد هو تشرميل و الكريساج و في الاخير يتخرج برتبة مجرم خطير من كلية سجن وطيطة ...
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9 - ر - ا زاوية الشيخ الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:44
تبارك الله مشاء الله.....وفق الله الجميع لما فيه خير هاته اﻷمة وعلى المسؤولين مراجعت ما يقع في هاته المنظومة التي تتجه للهاوية
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10 - زهير الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:45
هنيئا ل الشيخ بنجاحه في الباكلوريا شعبة الأدب .. لكن، من أجل تكافئ الفرس، كان على الحراس أن يمنعوه من ارتداء الرزة و الجلابة لمنع من الغش هههه
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11 - ارفع لك القبعة الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:45
ارفع لك القبعة ولك كل الاحترام والتقدير، وان شاء الله الاجازة ثم الدكتوراه فلقد قطعت نصف الطريق الم اقل ثلتيها ووفقك الله
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12 - نظرة عن بعد الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:46
ليس سهل تحقيق الحلم ولكن ليس صعب اذا كانت العزيمة ، نمودج يقتدى به في الصبر وعدم اليأس
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13 - nada الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:47
تبارك الله عليك.بالتوفيق انشاء الله .عقبال الإ جازة انشاء الله
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14 - نادية الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:49
رسالة قوية من جد لشباب تائه يضيع عمره جالسا بالمقاهي اكثر من ساعتين لمشاهدة مباراة 22 لاعبا ذوي الرؤوس الفارغة و هم يركضون طوال ساعة و نصف وراء راس فارغ مملوء فقط بالهواء المصنع...
شكرا ايها الجد على هذه الصورة الجميلة التي اهديتانا اياها.. صورة المثابرة و الامل... صورة الجد و التفاني و الحلم الجميل... صورة كل شيئ ممكن مادامت الارادة موجودة.. شكرا.
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15 - mhammed الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:53
Mes félicitations! et bravo. C 'est une bonne leçon pour nos jeunes
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16 - عبدالحق المكناسي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:53
تحية عظيمة لهذا الرجل المكافح ، الذي قل نظيره ، لو اقتاد به الناس لما عشنا في مجتمع متخلف ، ثمار جهود هذا الرجل ليست هي حصوله و تغلبه على شهادة تعوق طموح العديد من المغاربة ولكن ، ثماره هي ما يستخلص من عبر تنعكس بالايجاب على أبنائه و حفدته و كل من يستلهم مضامين الرسالة التي أودعها بين يدي أبناء هذا الوطن .
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17 - المهاجر الاثنين 16 يوليوز 2018 - 22:53
ارفع القبعة لهدا العجوز وأتمنى له حض سعيد في المستقبل. ....
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