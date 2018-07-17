أمازيغيون يستقبلون ناشطا أمام سجن آيت ملول

رشيد بيجيكن من أكادير

استقبل العشرات من النشطاء الأمازيغيّين، الاثنين، الناشط الأمازيغي عبد الرحيم إدوصالح، أمام بوابة سجن آيت ملول بعد الإفراج عنه اليوم على إثر قضائه عقوبة حبسية مدتها سنتان بتهمة أخلاقية.

وذكّر المشاركون في استقبال الناشط الأمازيغي سالف الذكر بظروف اعتقاله التي اتسمت بـ"القمع وتلفيق تهم واهية، بسبب نشاطه الجمعوي ومواقفه السياسية الجريئة"، على حدّ تعبيرهم.

كما نظّم النشطاء الأمازيغيّون، بمناسبة الإفراج عن عبد الرحيم إدوصالح، مسيرة مشيا على الأقدام في اتجاه منزله.

الناشط الأمازيغي عادل أداسكو اعتبر، ضمن تصريح لهسبريس، أن "مغادرة إدوصالح للسج، لا يمكن أن تنسينا الظلم الذي لحق به؛ فالتهمة التي جرى تلفيقها له كانت تصفية حساب من لدن السلطة، بسبب رسالته الشهيرة إلى الملك، حيث ترفض السلطة التوجه بالخطاب إلى الحكام الفعليين، والاكتفاء بنقد الحكومة التي لا تحكم".

وأضاف أداسكو أن "اعتقال إدوصالح يعد مظهرا من مظاهر السلطوية في الدولة مثله مثل اعتقال متظاهري الريف وزاكورة وجرادة، وقبل ذلك سيدي إفني ومناطق أخرى، إنها خطة تكميم الأفواه ودفع الناس إلى الصمت والقبول بأوضاعهم".

واعتبر المتحدّث أن " المطلوب اليوم هو تغيير علاقة السلطة بالمجتمع والتوقف عن استعمال الأسلوب القمعي، والاستجابة لمطالب المجتمع والاستماع إلى انتقاداته"، مضيفا أن المفرج عنه عبد الرحيم إدو صالح "لفقت له تهمة واهية ومتناقضة من أجل التخلص منه بسبب نقضه للسلطة، سواء السلطات الأمنية أو السلطات العليا؛ وهو أسلوب جديد تعوض به السلطات ما كان سائدا من أساليب الاختفاء القسري والاختطاف والمحاكمات الصورية التي كانت توجه فيها إلى المتهمين اتهامات ثقيلة مثل زعزعة أمن واستقرار الدولة أو المس بشخص الملك".

وزاد الناشط الأمازيغي في القول "لقد قام عبد الرحيم إدوصالح بتوجيه رسالة إلى الملك محمد السادس عبّر فيها عن رأيه في الوضع السياسي العام وأزمة الحكم بالمغرب، وهو موقف يعبر عنه فرقاء مختلفون بأساليب مختلفة؛ لكن في حالة إدوصالح ما اعتبرته السلطات غير مسموح به هو التوجه إلى الملك بخطاب نقدي أمام الرأي العام وفي الفضاء العمومي، مع العلم أن الملك يمارس حكما تنفيذيا، ومنطق السياسة يقول أن كل مسؤول سياسي يحاسب ويعارض".

وتجدر الإشارة إلى أن الناشط الأمازيغي عبد الرحيم إدوصالح قد جرى إيقافه بمدينة أكادير في شهر يوليوز من سنة 2016، على خلفية "فساد أخلاقي"، حيث أُدين استئنافيا بسنتين حبسا نافذتين وغرامة مالية.