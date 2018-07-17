نسبة "نجاح الباك" تقارب 70 % في جهة كلميم

رشيد بيجيكن من أكادير

بلغت نسبة النجاح العامة في امتحانات البكالوريا في صفوف التلاميذ الممدرسين بجهة كلميم وادنون، خلال الدورتين العادية والاستدراكية، 69.01 في المائة برسم سنة 2018.

وحسب المعطيات التي أعدها المركز الجهوي للامتحانات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لكلميم وادنون، فقد حقق إقليم سيدي إفني نسبة نجاح في صفوف التلميذات والتلاميذ الممدرسين الذين اجتازوا امتحانات البكالوريا برسم الدورتين العادية والاستدراكية بلغت 73.55 في المائة، يليه إقليم أسا الزاك بنسبة نجاح بلغت 72.90 في المائة، ثم إقليم كلميم بنسبة نجاح بلغت 69.17 في المائة، بينما ناهزت هذه النسبة بإقليم طانطان 63.10 في المائة.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد بلغ العدد الإجمالي للتلاميذ الممدرسين الذين اجتازوا امتحانات البكالوريا في الدورتين العادية والاستدراكية بعموم الأقاليم التابعة للجهة 3785 من أصل 5583 مترشحا ومترشحة، موزعين على 1885 بإقليم كلميم، و766 بطانطان، و787 بسيدي إفني، و347 بأسا الزاك.

كما بلغ عدد المترشحين الأحرار الذين اجتازوا هذه الامتحانات 218 من أصل 1589 مترشحة ومترشحا، موزعين على 104 بإقليم كلميم، 51 بطانطان، و19 بسيدي إفني، و44 بأسا الزاك بنسبة نجاح بلغت 22.36 %.

وبخصوص العدد الإجمالي للناجحين بمختلف الفئات، أفادت المعطيات ذاتها بأنه بلغ 4003 من ضمنهم 2053 تلميذة، من أصل 7174 مترشحة ومترشح ممن اجتازوا هذه الامتحانات، أي بنسبة نجاح عامة بلغت 61.97 في المائة.

وناهز العدد الإجمالي للمترشحين الذين اجتازوا امتحانات البكالوريا لهذه السنة بسلك التعليم العمومي بالجهة 3757، منهم 1941 مترشحة، من أصل 5535 مترشحة ومترشحا.

كما قدر عدد المترشحين بسلك التعليم الخصوصي بـ28 من ضمنهم 10 مترشحات، بينما بلغ عدد المترشحين الأحرار الذين اجتازوا هذه الامتحانات 975 مترشحة ومترشحا من أصل 1589، من ضمنهم 425 مترشحة.

وبلغ عدد الناجحات والناجحين في الدورة الاستدراكية 804، ضمنهم 351 تلميذة، من أصل 2067 مترشحة ومترشحا اجتازوا امتحانات دورة يوليوز الاستدراكية بنسبة بلغت 40.54 في المائة، موزعة بين 58.33 في المائة بإقليم أسا الزاك و45.79 في المائة بسيدي إفني و38.11 في المائة بكلميم و34.70 في المائة بطانطان.

وهنأت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون جميع الناجحين والناجحات في امتحانات البكالوريا على صعيد الجهة، منوهة بالسلطات الولائية والأمنية والمنتخبين والأطقم الإدارية والتربوية والمديرين الإقليميين للوزارة، على "تعبئتهم وانخراطهم الإيجابي لإنجاح هذا الاستحقاق التربوي المهم كل من موقع مسؤوليته".