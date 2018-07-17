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كُتّاب وآراء
زيارة مفاجئة للدكالي تقيل مدير مستشفى المضيق
عين أنس الدكالي، وزير الصحة، الدكتور محمد الخصال مديرا جديدا للمركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس بمدينة المضيق، خلفا للدكتور عبدالرؤوف العثماني، وفق ما أورده مصدر مطلع لهسبريس .
وجاء قرار تعيين الخصال، الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة قسم المستعجلات بمشفى "الحمامة البيضاء"، عقب الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الصحة للمستشفى.
وقد تم تبليغ القرار الوزاري إلى المعني بالأمر، كما وجهت نسخ من قرار التعيين إلى جميع المصالح المعنية.
وتراهن الأطر الصحية ومعها ساكنة مدينتي مارتيل والمضيق على هذا الإطار الشاب لتجاوز المعيقات والعراقيل التي خلفتها السياسة التدبيرية للمدراء السابقين، قصد تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
ليتها تكون زيارااااات في كل حين وآونة ماشي غير في الصيف وفي المضيق ..ولحاجة في نفس يعقوب قضاها
كفى من إسقاط فشل المنظومة الصحية و فشل السياسات العوجاء في كل المجالات منذ الاستقلال الى يومنا هذا على مسؤول أو مسؤولين
راه من الخيمة خارج مايل