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زيارة مفاجئة للدكالي تقيل مدير مستشفى المضيق

زيارة مفاجئة للدكالي تقيل مدير مستشفى المضيق
أيوب صدور
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 23:05

عين أنس الدكالي، وزير الصحة، الدكتور محمد الخصال مديرا جديدا للمركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس بمدينة المضيق، خلفا للدكتور عبدالرؤوف العثماني، وفق ما أورده مصدر مطلع لهسبريس .

وجاء قرار تعيين الخصال، الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة قسم المستعجلات بمشفى "الحمامة البيضاء"، عقب الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الصحة للمستشفى.

وقد تم تبليغ القرار الوزاري إلى المعني بالأمر، كما وجهت نسخ من قرار التعيين إلى جميع المصالح المعنية.

وتراهن الأطر الصحية ومعها ساكنة مدينتي مارتيل والمضيق على هذا الإطار الشاب لتجاوز المعيقات والعراقيل التي خلفتها السياسة التدبيرية للمدراء السابقين، قصد تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Galfaoui الاثنين 16 يوليوز 2018 - 23:30
المرجو من السادة الوزراء عدم القيام بزيارات مفاجئة الى مستشفيات المملكة لأن ذلك قد يفضي إلى إقالة جميع مدراء هذه المؤسسات الصحية.
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50
2 - nizar الاثنين 16 يوليوز 2018 - 23:30
اتمنى ان تعم هده الزيارة المفاجئة جميع المستشفيات العمومية حتى يقف سيد الوزير عن الاختلالات التي تعيشها بعض المستشفيات العمومية والضرب على كل من سولت له نفسه الاساءة الى المرضى والتلاعب بحياتهم وربط المسؤولية بالمحاسبة اتمنى ان ينال الجنوب من هده الزيارة وشكرا
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29
3 - معلقة الاثنين 16 يوليوز 2018 - 23:32
العقوبة لمستشفى الادريسي راه في وضع كاريتي
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16
4 - مهندس الاثنين 16 يوليوز 2018 - 23:38
إستراتيجية جيدة لرصد تقاعس الموضفين في أداء مهامهم ومعاقبتهم .. الزيارات المفاجئة يجب أن تستهدف جميع مستشفيات المملكة ..
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17
5 - مريض الاثنين 16 يوليوز 2018 - 23:39
الزيارات المباغتة للمستشفيات بدأت تعطي ثمارها
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17
6 - غيور على الوطن الاثنين 16 يوليوز 2018 - 23:42
نتمنى يزور برشيد والصوبرة في أقرب وقت وبدون اشعار ليرى العجائب والغرائب
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17
7 - اح الحاج مد الاثنين 16 يوليوز 2018 - 23:50
السلام عليكم
ليتها تكون زيارااااات في كل حين وآونة ماشي غير في الصيف وفي المضيق ..ولحاجة في نفس يعقوب قضاها
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10
8 - محمد الدكالي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 00:02
تحية للدكالي على هذا القرار. العقبة لاخرين رؤساء مصالح الأقسام.
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5
9 - بلا مفاجأة الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 00:03
بلا مفاجأة تصنت غير المواطنين لي شادين المواعيد وشوف خدمات السكانير والراديو والتحاليل واقسام الولادة وبنك الدم والمستعجلات وعادا سول اصحاب العمليات الجراحية ومن بعد شوف الصفقات والله حتى اغلبية المسؤولين خصهم المحاكم ماشي غير الاعفاء واش واحد داير فضيحة في التسيير تعطيه انتقال باش يمشي يخليها في بلاصا اخرى واش هذاه حكامة التسيير هذه راها غير مسرحية الوزير عارف اشنو كاين بلا مفاجأة طبق غير القانون
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9
10 - محمود الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 00:04
احترماتي الى السيد وزير الصحة اطلب من سيادتكم المحترمة بزيارة مفاجئة الى مستشفى ابن رشد و 20 غشت سوف ترى سيدي الوزير اختلالات كثيرا و كثيرا جدا قد ثم اعفاء الذين كانوا يتلاعبون في مرضى و الاموات و دواء الذي كانوا يتلاعبون ولم يعطى الى المرضى كل شيء لازال على حاله هناك اختلالات و جدور خاصة في هذا المجال عليك ان تتحقق ثم ان تتحقق و مختفي سترى سيدي وزير اشياء غريبة و غريبة عليك ان تتحقق و تزور تلك ابن رشد و 20 غشت والله حرام حرام فهذي مهمتك سيدي قم بزيارة بغتة سوف ترى عجب العجاب احترماتي الكاملة لك سيدي الوزير انس دكالي وتذكر تعليقي هذا و اتمنى لك كل النوفيق مواطن قح غيور عن و طنه انشري هسبريس و لك الشكر .
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2
11 - kimo الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 00:06
جل المستشفيات في المغرب تحتاج الى تأهيل لا اجهزة لا طواقم طبية لا ممرضات بالفعل مستشفيات يندى لها الجبين الدلخل اليها مفقود والخارج منها مقتول مثلها مثل سجون كواتنامو
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12 - غيور الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 00:09
بدل الزيارات المفاجءة للمستشفيات واقالة المدراء حبدا لو زار السيد الوزير الاجنحة داخل المستشفيات للاءطلاع على الخصاص في الموارد البشرية.بحيث تم اغلاق بعض التخصصات ودمجها مع تخصصات اخرى قسم الجراحة الباطنية مع جراحة العضام+ جراحة المسالك البولية وفهم اتسطى الموارد البشرية هي الاساس لخدمة المرضى وليس الزيارات المفاجءة.وشكرا هسبرس.
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1
13 - ابن العربي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 00:11
يجب عمل زيارات مفاجئة الى الوزارات بالرباط و إقالة الوزراء و الكتاب العامون وتعيين وزراء و كتاب عامون آخرون وهكدا دواليك حتى تنتهي المسرحية
كفى من إسقاط فشل المنظومة الصحية و فشل السياسات العوجاء في كل المجالات منذ الاستقلال الى يومنا هذا على مسؤول أو مسؤولين
راه من الخيمة خارج مايل
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4
14 - مغربب الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 00:17
الله يرحم الوالدين جي عدنا المحمدية مرحبابيك نشوفوك والله يكثر من أمثالك
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0
15 - الحديوي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 00:17
ساكنة جماعة المنصورة اقليم شفشاون تترقب بفارغ الصبر زيارة وزير الصحة الى مستوصف الجماعة ليعاين بنفسه ان الممرض الموجود هناك حوله الى عيادة خاصة حيث كل شيء مؤدى عنه ابتداء من 50درهم او البيض و الزيت....و الممرضة التي عينت قبل اكثر من عام و نصف لا زالت لم تلتخق بعملها لحد الساعة.....و المجلس الجماعي متواطؤ ختى النخاع....فهذا الممرض يدفع رشوة لرئيس الجماعة لكي يغض الطرف عن تجاوزاته
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16 - Aziz الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 00:24
من منبري هذا احيي الوزير الدكالي على مثل هذه الزيارات.. واناشده على قيامه بمثل هذه الزيارة المستشفى الإقليمي لمدينة بني ملال لتعرف الى ما الت اليه حال هذا المستشفى...
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17 - chihab الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 00:28
أنا متأكد أن السيد الوزير لو قام بزيارات مماثلت لكل مستشفيات المملكة لقدم استقالته في الحين عندها سيقف على واقع مرير وصادم ومؤلم لا يمكن أن يخطر بباله
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