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كُتّاب وآراء
نسبة "نجاح الباك" تفوق 76 بالمائة في جهة الداخلة
بلغت نسبة النجاح العامة في امتحانات البكالوريا في صفوف التلاميذ المتمدرسين بجهة الداخلة وادي الذهب، خلال الدورتين العادية والاستدراكية برسم سنة 2018، 76.24 في المائة، ناهزت نسبة الإناث منها 88.23 في المائة، لتحتل الجهة الرتبة الثالثة وطنيا بعد جهة الشرق وجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وبحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، فقد بلغ العدد الإجمالي للتلاميذ المتمدرسين الرسميين الذين اجتازوا امتحانات البكالوريا هذه السنة 1246، من أصل 1277، منهم 607 مترشحة، والأحرار 341، منهم 131 مترشحة، من أصل 520 مترشح ومترشحة.
وبخصوص العدد الإجمالي للناجحين بمختلف الفئات، أفادت المعطيات ذاتها بأنه بلغ 1019، منهم 514 تلميذة، بنسبة نجاح عامة وصلت 64.21 بالمائة.
وبلغ عدد الناجحات والناجحين في الدورة الاستدراكية 259، من ضمنهم 117 تلميذة، من أصل 592 مترشح ومترشحة. وبلغت نسبة النجاح في صفوف المتمدرسين 52.62 في المائة، و13.43 في المائة في صفوف الأحرار.
وهنأت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب جميع الناجحين والناجحات في امتحانات البكالوريا على صعيد الجهة، منوهة بالسلطات الولائية والأمنية والمنتخبين والأطقم الإدارية والتربوية والمديرين الإقليميين للوزارة على "تعبئتهم وانخراطهم الإيجابي لإنجاح هذا الاستحقاق التربوي المهم، كل من موقع مسؤوليته".