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كُتّاب وآراء
قضاة جدد يلتحقون بالمحكمة الابتدائية في وزان
شهدت قاعة الجلسات العمومية بالمحكمة الابتدائية بوزان، الثلاثاء، مراسيم تنصيب أربعة قضاة جدد في مناصب المسؤولية، وهم خريجو المعهد العالي للدراسات القضائية الفوج الـ41، خلال حفل حضره مسؤولون قضائيون وموظفون وأعضاء من هيئة المحامين.
وقد أشرف سيدي أمين العلمي، رئيس المحكمة الابتدائية بوزان، وعبد الهادي ببخوتي، وكيل الملك بها، والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بتطوان، على تعيين كل من آسية الحراق وسهام الحمادي وسكينة صوالح قاضيات بالمحكمة الابتدائية بمدينة وزان إلى جانب تعيين يونس الدغاني نائبا لوكيل الملك بالمحكمة ذاتها، عقب اجتيازهم بنجاح اختبارات نهاية تمرين المُلحقين القضائيين.
ودعا رئيس المحكمة، في كلمة توجيهية للملتحقين الجدد، إلى جعل القضاء في خدمة المواطنين وضمان حقوق التقاضي لكل الأطراف، والعمل على ترسيخ عدالة عصرية وفعالة وناجعة ومستجيبة للانشغالات العميقة للمتقاضين.