24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4106:2613:3917:1920:4222:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. شبكة مغربية تحذر من مستحضرات تجميل ومُكملات غذائية رياضية (5.00)

  2. معهد البريد والمواصلات يحدث مسالك جديدة لمواكبة التطور الرقمي (5.00)

  3. كوكاس يشرّح سوق السياسة .. مروضو قرود ونصّابون و"حلايقية" (5.00)

  4. رفض تسميات فلسطينية بأكادير (5.00)

  5. من التحليل النفسي إلى سيكولوجيا اللاتوازن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | قضاة جدد يلتحقون بالمحكمة الابتدائية في وزان

قضاة جدد يلتحقون بالمحكمة الابتدائية في وزان

قضاة جدد يلتحقون بالمحكمة الابتدائية في وزان
أيوب صدور من وزان (صور:عبد المومن حاج علي)
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 01:47

شهدت قاعة الجلسات العمومية بالمحكمة الابتدائية بوزان، الثلاثاء، مراسيم تنصيب أربعة قضاة جدد في مناصب المسؤولية، وهم خريجو المعهد العالي للدراسات القضائية الفوج الـ41، خلال حفل حضره مسؤولون قضائيون وموظفون وأعضاء من هيئة المحامين.

وقد أشرف سيدي أمين العلمي، رئيس المحكمة الابتدائية بوزان، وعبد الهادي ببخوتي، وكيل الملك بها، والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بتطوان، على تعيين كل من آسية الحراق وسهام الحمادي وسكينة صوالح قاضيات بالمحكمة الابتدائية بمدينة وزان إلى جانب تعيين يونس الدغاني نائبا لوكيل الملك بالمحكمة ذاتها، عقب اجتيازهم بنجاح اختبارات نهاية تمرين المُلحقين القضائيين.

ودعا رئيس المحكمة، في كلمة توجيهية للملتحقين الجدد، إلى جعل القضاء في خدمة المواطنين وضمان حقوق التقاضي لكل الأطراف، والعمل على ترسيخ عدالة عصرية وفعالة وناجعة ومستجيبة للانشغالات العميقة للمتقاضين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - richi الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 02:02
نتمى ان يكونوا في المستوى. وبالتوفيق ان شاء الله لا حقائق الحق والعدل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.