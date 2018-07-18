فاعلون يناقشون بوزان قانون كراء المحلات السكنية

هسبريس من وزان

وصف المحامي لحسن بوعيسي القانون رقم 12/67 المتعلق بكراء المحلات السكنية والمهنية بـ"الرديء"، مؤكدا قصور بعض النصوص القانونية في كثير من الأحيان بشكل ينعكس سلبا على الممارسة القضائية في تعاطيها مع تدبير بعض القضايا.

وقال المتحدث نفسه إن القوانين يجب أن تصنع داخل الكليات من لدن أطر أكفاء قادرة على صياغة نصوص قانونية جيدة، مشيرا إلى أن تصويت السلطة التشريعية على القوانين يحكمه الانتماء الحزبي ويغلب عليه التضامن الحكومي بعيدا عن الواقع، مستحضرا في الوقت نفسه غياب التنسيق والتناسق بين ما هو تشريعي وقضائي وفقهي.

كلام بوعيسي جاء في إطار ندوة علمية نظمتها المحكمة الابتدائية لوزان، مساء أمس الثلاثاء، حول موضوع القانون 12/67 المتعلق بكراء المحلات السكنية والمهنية بعد أربع سنوات من التطبيق، وهي المدة التي اعتبرها المحامي المذكور غير كافية لتقييم مدى جدية القانون وجدواه محبذا طريقة أخرى لصياغة القوانين يهتم بها ذوو الاختصاص داخل مختبر الكليات.

أحمد فرصاد، قاض بابتدائية وزان، قال إن الموعد العلمي سلط الضوء على القانون 12/67 المتعلق بكراء المحلات السكنية أو المحلات المعدة للاستغلال المهني لبسط بعض الجوانب والمشاكل في تطبيقه بمختلف محاكم المملكة سواء على مستوى إنهاء عقد الكراء وإثباته أو فسخه مع تقديم اجتهادات لأحكام في الموضوع.

وأضاف أن الموعد دأبت المحكمة على تنظيمه سنويا، في إطار سياسة الانفتاح على الوسط بهدف تقريب الرؤى لجميع مكونات العدالة في إطار مقاربة تشاركية تروم الوصول إلى حلول لبعض المشاكل التي يطرحها القانون المذكور.

من جانبه، انطلق حميد بلحاج، نائب رئيس المحكمة اللبتدائية لوزان، من إشكالية حدود سلطة رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات للفصل في النزاعات الحاصلة بين طرفي العلاقة الكرائية المنصبة على محل معد للسكنى أو لاستغلال مهني، على اعتبار أن القضاء آلية لضمان توازن في العلاقة بين المكتري والمكري.

وطالب القاضي نفسه المشرع بضرورة التدخل لرسم حدود علاقة قاضي المستعجلات للفصل في النزاعات القائمة بين طرفي العلاقة الكرائية بنصوص واضحة لا تحتمل أكثر من تأويل.

أما سيدي أمين العلمي، رئيس المحكمة الابتدائية لوزان، فدعا، في تدخل له، إلى عدم تبخيس عمل المشرع المغربي بالنظر إلى التطور السريع الذي تشهده الحياة.