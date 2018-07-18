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كُتّاب وآراء
جماعة آيت هاني تحت مجهر "قضاة الحسابات"
باشرت لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بدرعة تافيلالت، أمس الثلاثاء، عملية افتحاص بالجماعة الترابية آيت هاني بإقليم تنغير، بعد توصلها بمجموعة من الشكايات فيما يتعلق بمالية الجماعة وطريقة تسييرها.
ووفق المعطيات، التي حصلت عليها جريدة هسبريس الالكترونية من مصادر جد مطلعة، فإن قضاء المجلس الجهوي للحسابات طالبوا رئيس المجلس الجماعي بتمكينهم من كل الملفات المختلفة منذ سنة 2012، خصوصا المتعلقة بإنجاز المشاريع، والمداخيل والجبايات، وكل ما له علاقة بالأمور المالية من أجل افتحاصها.
وتبعا للمعطيات المذكورة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات حلوا بدرعة تافيلالت، منذ أول أمس الاثنين، بمنطقتي تمتتوشت وآيت هاني، وسألوا المواطنين عن مجموعة من الأمور، خصوصا قطاع النقل المزدوج، والسوق الأسبوعي، وغيرهما من الأمور التي تهم التسيير بجماعة آيت هاني.
وذكرت مصادرنا أن المجلس الجماعي لآيت هاني استنفر في الأيام الماضية جميع مصالحه الإدارية، من أجل ترتيب هذه الزيارة وإعداد جميع الملفات، التي ستفحصها اللجنة في الأيام الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أن اللجنة ستقوم بالبحث، أيضا، في مشاكل أخرى تتعلق بمشاريع كانت سببا في مجموعة من الاحتجاجات التي عرفتها جماعة آيت هاني.