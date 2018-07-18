24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4106:2613:3917:1920:4222:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. شبكة مغربية تحذر من مستحضرات تجميل ومُكملات غذائية رياضية (5.00)

  2. معهد البريد والمواصلات يحدث مسالك جديدة لمواكبة التطور الرقمي (5.00)

  3. من التحليل النفسي إلى سيكولوجيا اللاتوازن (5.00)

  4. ولد السالك: موريتانيا تتطلع لرؤية الملك .. والصحراء "حجر عثرة" (5.00)

  5. موهبة غير عادية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | جماعة آيت هاني تحت مجهر "قضاة الحسابات"

جماعة آيت هاني تحت مجهر "قضاة الحسابات"

جماعة آيت هاني تحت مجهر "قضاة الحسابات"
محمد آيت حساين
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 04:14

باشرت لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بدرعة تافيلالت، أمس الثلاثاء، عملية افتحاص بالجماعة الترابية آيت هاني بإقليم تنغير، بعد توصلها بمجموعة من الشكايات فيما يتعلق بمالية الجماعة وطريقة تسييرها.

ووفق المعطيات، التي حصلت عليها جريدة هسبريس الالكترونية من مصادر جد مطلعة، فإن قضاء المجلس الجهوي للحسابات طالبوا رئيس المجلس الجماعي بتمكينهم من كل الملفات المختلفة منذ سنة 2012، خصوصا المتعلقة بإنجاز المشاريع، والمداخيل والجبايات، وكل ما له علاقة بالأمور المالية من أجل افتحاصها.

وتبعا للمعطيات المذكورة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات حلوا بدرعة تافيلالت، منذ أول أمس الاثنين، بمنطقتي تمتتوشت وآيت هاني، وسألوا المواطنين عن مجموعة من الأمور، خصوصا قطاع النقل المزدوج، والسوق الأسبوعي، وغيرهما من الأمور التي تهم التسيير بجماعة آيت هاني.

وذكرت مصادرنا أن المجلس الجماعي لآيت هاني استنفر في الأيام الماضية جميع مصالحه الإدارية، من أجل ترتيب هذه الزيارة وإعداد جميع الملفات، التي ستفحصها اللجنة في الأيام الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أن اللجنة ستقوم بالبحث، أيضا، في مشاكل أخرى تتعلق بمشاريع كانت سببا في مجموعة من الاحتجاجات التي عرفتها جماعة آيت هاني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.