مديرية سيدي سليمان تحتفي بتلاميذها المتفوقين

هسبريس من الرباط

نظمت مديرية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإقليم سيدي سليمان حفلها السنوي للتميز بالثانوية التأهيلية علال الفاسي، احتفاء بالتلاميذ المتفوقين دراسيا خلال الموسم الحالي.

وقد افتتح الحفل، الذي أقيم تحت شعار "جميعا من أجل الاستحقاق والتميز"، بكلمة لعزيزة الحشالفة، المديرة الإقليمية للوزارة بسيدي سليمان، قدمت فيها جردا لأهم الأنشطة التربوية والمشاريع والبرامج التنموية ذات الصلة بالقطاع إقليميا، وكذا إحصائيات حول النتائج الخاصة بمختلف المستويات الإشهادية.

كما ذكرت الحشالفة بنسب النجاح، التي اعتبرتها ممتازة على جميع المستويات، مذكرة بمنجزات المعلمين على الصعيدين الوطني والجهوي كالمشاركة في نهائيات تحدي القراءة، والفوز بالرتبة الرابعة وطنيا، والتأهل إلى الإقصائيات الوطنية لأولمبياد الرياضيات ضمن الفريق المغربي، والمشاركة في جمنزياد الألعاب العالمية المدرسية بمراكش وغيرها.

وفي بلاغ صحافي صدر عن المديرية بهذه المناسبة، أكدت فيه أن ما يضفي على هذا الحفل قيمة مضافة أنه يأتي "في خضمّ الاستعدادات للاحتفالات بالذكرى الثامنة عشرة لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين"، معتبرة أن "احتفال المديرية والمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بذكرى عيد العرش فرصة لتثمين كل الخطوات التنموية التي يقودها الملك محمد السادس، ولترسيخ مفهوم المواطنة لدى التلميذات والتلاميذ وتربيتهم على التشبث بالثوابت الوطنية".

هذا، وقد عرف الحفل، الذي ترأسه عامل الإقليم، بحضور الرؤساء والمسؤولين بمختلف المصالح المدنية والعسكرية إقليميا ورئيس المجلس البلدي، تقديم وصلات تنشيطية ـ تربوية من طرف تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية، تخللها تقديم الجوائز التشجيعية للمتفوقين وتكريم المتقاعدين، قبل أن يختتم بقراءة برقية ولاء وتهنئة مرفوعة إلى الملك محمد السادس.