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الرئيسية | جهات | الميزانية وراء تجميد عضوية أساتذة بجامعة الرباط

الميزانية وراء تجميد عضوية أساتذة بجامعة الرباط

الميزانية وراء تجميد عضوية أساتذة بجامعة الرباط
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 18:15

ما تزالُ فصولُ المواجهة مفتوحة في سماء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، بعد إقدام مجموعة من أعضاء المجلس الإداري بالكلية على تجميد عضويتهم بشكل مؤقت بسبب رفضهم للطريقة التي يدبر بها الحبيب الدقاق، العميد بالنيابة، شؤون الكلية.

وتعيشُ الكلية القانونية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط على صفيحٍ ساخن بعد رفْضِ عدد من الأساتذة للتخبط الإداري الذي تعرفه الجامعة، وقال أعضاء المجلس الإداري في نص الرسالة التي وجهوها إلى الجهات المعنية بقطاع التعليم العالي إن اتخاذهم لقرار تجميد العضوية يرتبط بثلاثة أسباب أساسية؛ أولها "وجود العميد بالنيابة في وضعية تمديد غير قانونية لا تعطيه صلاحية الدعوة لانعقاد أشغال المجلس الذي ستنبثق عنه تبعاً لذلك قرارات غير شرعية تمس بحقوق الأساتذة والطلبة والموظفين بالكلية".

ويُرجع الأساتذة الغاضبون السبب الثاني لتصعيدهم ضد عميد الجامعة إلى "إدراج نقطة في جدول أعمال مجلس كلية أكدال الذي عقد أمس الثلاثاء، تتعلق بتقديم مشروع ميزانية 2018، دون مراعاة مسألة عرضها على مجلس الجامعة".

وشدد أعضاء المجلس الإداري للكلية البالغ عددهم 13 عضوا على أن مجلس الجامعة لا يتوفر على أية معطيات بخصوص هذه الميزانية التي شرع في تنفيذها ومازال العميد بالنيابة يسميها مشروعا، معتبرين أن "مجلس الكلية في حالة انعقاده مطلوب منه الموافقة على مشروع أصبح ميزانية فعلية شرع العميد بالنيابة الممد له في تصريفها على مجموعة مشاريع، منها مشروع البناء الإجرائي غير المرخص له بالكلية".

أما السبب الثالث الذي أوردته رسالة الأعضاء الموقعين عليها فيتعلق بدعوة الحبيب الدقاق إلى انعقاد مجالس الكلية دون توصل الأعضاء بمحاضر اجتماعات سابقة، مما يعني أن مجلس الكلية حوّله العميد بالنيابة الممدد له بطريقة غير قانونية إلى اجتماع لشرعنة قرارات فردية دون علم ممثلي الأساتذة بها.

وحمل أعضاء المجلس الإداري للكلية سعيد أمزازي، الوزير الوصي على القطاع، تبعات القرارات الصادرة عن العميد بالنيابة الممدد له بدون أساس قانوني وتبعات ميزانية يسميها العميد بالنيابة ذاته مشروع ميزانية بدأ بتنفيذها دون عرضها على مجلس الكلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مواطن الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 18:55
وكذلك حال كلية العلوم بالرباط...
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2 - أستاذ التعليم العالي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:16
ماذا عن مطالب إلغاء رسوم التسجيل في الدكتوراه... هل ينتظر السيد العميد وقفات حاشدة حتى يستجيب ؟ ؟
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3 - البو الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:32
كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس الرباط تعيش فوضى عارمة منذ تولي هذا العنيد تدبير المؤسسة واليوم حول الصراع مع الأساتذة ناسيا لأنه أستاذ قبل أن يتولى العمادة مع الأسف الشديد الوزير الوصي يلعب دور المتفرج وهو الذي تم تعيينه من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله ليسهر على هذا القطاع
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4 - محمد مفدي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:33
لا بد لصحافة التحقيق أن تقوم بعملها، ما يجري في كليات المملكة من طرف بعض المسؤولين مصيبة، كل مرة تتفجر قضية ولا تسفر عن شيء، أذكر ما حدث منذ مدة بكلية الآداب بالرباط جارة الحقوق بخصوص أساتذة تم فرضهم من طرف العميد على بعض الشعب، وخرج الموضوع للإعلام، لكننا لم نعرف مصير ما حدث بعدها، لأن الموضوع تم السكوت عنه، إن كانت الكليات تسير بهذا المنطق ومن قلب الرباط، فما الذي يحصل يا ترى في المناطق النائية؟
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5 - سوسن حاربيل الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:38
جميع كليات المغرب مافيات و فساد و غياب كلي للقانون - الدولة المغربية تنهار - و السبب الفساد المستشري في كل القطاعات -
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6 - Toudarte الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:50
L ensa de marrakech est une vraie catastrophe elle est sans directeur depuis plusieurs annees
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7 - Thami الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 20:00
الكلية الحقوق والاقتصادية والاجتماعية أگدال في خطر الميزانية صرفة في الأوراق والمشاريع في الأوراق والأورق النقدية أين هي!
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