توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية العامة بطقس حار بالجنوب الشرقي للبلاد، وداخل سوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وحارا نسبيا بداخل المملكة.

وكالعادة، ستظهر بعض السحب الركامية ابتداء من الزوال فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة لها والمنطقة الشرقية، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، وأيضا على الواجهة المتوسطية، وذلك خلال الليل والصباح.

وستكون السماء غائمة أحيانا بكل من المرتفعات، والجنوب الشرقي، وشرق البلاد، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.

عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية عموما بباقي المناطق، مع إمكانية هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبجنوب المنطقة لشرقية، والجنوب الشرقي.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي بجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و20 درجة بالسواحل، فيما ستكون ما بين 20 و25 بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة بالقرب من السواحل، وما بين 30 و36 درجة بالمرتفعات، ومنطقة طنجة، وسهول المحيط الأطلسي، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 37 و42 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الداخلية، وداخل منطقة سوس، وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 41 و46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين الجرف وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.