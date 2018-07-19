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كُتّاب وآراء
"النجاح في الباك" فاق 73% بجهة مراكش أسفي
بلغت نسبة النجاح العامة في امتحانات الباكالوريا في صفوف التلاميذ المتمدرسين بجهة مراكش آسفي، خلال الدورتين العادية والاستدراكية برسم سنة 2018، 73.26%، بتسجيل تقدم بحوالي 11 نقطة مقارنة مع السنة الماضية.
وبحسب بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي، توصلت به هسبريس، فالنتائج الإجمالية لنيل شهادة البكالوريا في الدورتين العادية والاستدراكية، برسم سنة 2018، بلغت 26.702 ناجحة وناجحا في صفوف المترشحين الممدرسين (عمومي وخصوصي)، مضيفا أن نسبة النجاح في الدورة الاستدراكية بلغت 45.58%، (5594 مترشحة ومترشحا).
وبلغ عدد الناجحين في الدورة الاستدراكية من فئة الأحرار 1068 مترشحة ومترشحا، بنسبة %45.56، ليصل العدد الإجمالي للناجحين في صفوف المترشحين الأحرار في الدورتين العادية والاستدراكية إلى 2151 ناجحة وناجحا، بنسبة 34.40 %.
وهنأت الأكاديمية الناجحين والناجحات، منوهة بالسلطات الولائية والأمنية والمنتخبين والأطقم الإدارية والتربوية والمديرين الإقليميين للوزارة، على "تعبئتهم وانخراطهم الإيجابي لإنجاح هذا الاستحقاق التربوي المهم، كل من موقع مسؤوليته".