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تسوية الوضعية تجرّ "جماعيي مراكش" إلى الاحتجاج

تسوية الوضعية تجرّ "جماعيي مراكش" إلى الاحتجاج
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 19 يوليوز 2018 - 04:35

خاض مجموعة من الموظفين الجماعيين بجماعة مراكش، الأربعاء، بمقر المجلس الجماعي بمقاطعة جيليز، وقفة احتجاجية تنديدا بما وصفوه بـ"الإقصاء والحكرة" وللمطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية، وفق تعبير المحتجين.

حسن نعام، موظف بجماعة مراكش، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن المحتجين "يتهمون رئيس المجلس الجماعي بالتمييز"، مضيفا "أن هذا الأخير قام بتسوية وضعية مقربين من حزب العدالة والتنمية، وفي الوقت نفسه تجاهل وضعيتهم باستئناف الأحكام الصادرة في الموضوع المتعلقة بملفاتهم، مقابل القبول بالأحكام الابتدائية التي أنصفت المقربين منه"، وفق تعبيره.

الاحتجاج، الذي تزامن مع انعقاد الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز لمجلس جماعة مراكش، رفعت فيه عدة لافتات كتب عليها: "لا للإقصاء الممنهج"، و"لا للتمييز والحكرة... نعم للمساواة".

في المقابل، أوضح يونس بن سليمان، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش، أن المجلس يتدارس تسوية وضعية المحتجين بشكل حبي بتنسيق مع وزارة الداخلية، مضيفا: "وفي حالة تعذر ذلك، فنحن مستعدون لتطبيق الحكم القضائي الاستئنافي حين صدوره"، على حد قوله.

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