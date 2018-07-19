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كُتّاب وآراء
السلطات ترحل قاطني براريك إلى مديونة والنواصر
قامت السلطات بعمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء بشن حملة كبيرة من أجل هدم عشرات البراريك في إطار محاربة دور الصفيح.
وعملت السلطات بسيدي البرنوصي، منذ أمس الأربعاء، ووسط استنفار أمني كبير، على هدم ما يزيد عن 380 براكة بكاريان "دوار الغالية" الموجود بالقرب من الطريق السيار بسيدي مومن.
وشهدت عملية هدم البراريك من لدن السلطات العاملية استنفارا أمنيا كبيرا، تحسبا لوقوع أي مشادات بين السلطة المحلية المشرفة وبعض قاطني دور الصفيح الذين قد يرفضون هذه العملية.
وشرعت السلطات، التي كانت مدعومة بعدد من المقدمين والشيوخ ورجال القوات المساعدة، في هدم البراريك، في إطار المخطط الذي تروم الوصول إليه والمتمثل إعلان سيدي مومن بدون صفيح.
وتعمل السلطات المحلية على حصر لائحة عدد الأشخاص الذين سيتم ترحليهم من الدوار المعني، تجنبا لأي مواجهات مع الرافضين لعملية الترحيل قبل تنقيلهم.
ولم تعرف العملية الواسعة، التي قامت بها السلطات، مواجهات بينها وبين قاطني "دوار الغالية"، إذ مرت في ظروف عادية وسط تجاوب ساكنة البراريك مع السلطات في عملية الهدم، خاصة أن عملية إحصاء المستفيدين كانت قد تمت قبل هذه الخطوة.
وسيتم تنقيل الأسر التي كانت تقطن الكاريان المذكور صوب تجزئة الرشاد بمديونة، حيث منحت بقعة أرضية لكل أسرتين من المرحلين.
وتقوم السلطات بالدار البيضاء، هذه الأيام، بشن حملة كبيرة لهدم البراريك والقضاء على دور الصفيح، حيث عملت بالحي الحسني على ترحيل ساكنة "دوار أولاد رحو" و"الوزازنة الرحمة"، إذ تم ترحيلهم إلى مشروع "النصر" بجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر.