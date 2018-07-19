وقفة تحتج ضد طرد أستاذين في قلعة السراغنة

إبراهيم مغراوي

نظم الفرع جهة مراكش أسفي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأربعاء، وقفة احتجاجية مصحوبة باعتصام أمام مقر المديرية الإقليمية بمدينة قلعة السراغنة، تنديدا بما وصفوه بـ"التماطل الإداري وعدم التعاطي الجدي والمسؤول للمديرية المذكورة مع مديرة الثانوية الإعدادية أولاد عمرو، التي اتخذت قرار الطرد في حق مدرسين".

وأوضحت مصادر هسبريس أن الاحتجاج يأتي في سياق التضامن مع أستاذين، واحد منهما تتهمه المديرة بالتغيب عن مداولات السنة الثالثة إعدادي، بالرغم من أنها لم تخبرهما بمكالمة هاتفية أو برسالة في بريدي الإلكتروني، وبالرغم من توفره على شهادة حضور تثبت وجوده في مهمة نقابية بمدينة الرباط".

وأوردت المصادر نفسها أن المدرسين المعنيين حضرا يوم 10 يوليوز لتوقيع محضر الخروج، فواجهتهما المديرة بكونهما تغيبا مدة 10 أيام، بالرغم من أن المؤسسة كانت فارغة، مضيفة أن الهيئة النقابية المذكورة قامت بالمساعي الحميدة لطي هذا المشكل؛ لكن المسؤولة الأولى عن الإعدادية رفضت أي حل حبي".

ورفع المحتجون مساندين بالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، شعارات: "قل لتجار التعليم لا تعاقد لا تسليم"، و"صامد صامد يا أستاذ لو دمي سال ودمي من أجل حقوقي وهبتي شلال"، و"لا لا ثم لا للتعاقد المهزلة"، تنديدا بالقرار المذكور الذي اعتبروه تصرفا كيديا، مؤكدين استعدادهم الاعتصام إلى أن يتم إنصاف المتضررين.

ولتسليط الضوء على ما دفع المحتجين إلى الاعتصام، ربطت هسبريس الاتصال بالعلامي القريشي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين بالسراغنة، الذي أوضح أن الأستاذين تغيبا ثلاثة أيام عن العمل، ولم يلتحقا بعملهما إلى يوم 10 يوليوز لتوقيع محضر الخروج، فيما القانون ينص على الالتحاق بالعمل مباشرة بعد غياب الموظف لسبب معين"، مشيرا إلى أن عقدة العمل "تنص على أن الغياب لمدة خمسة أيام يعني فسخ التعاقد".

وأورد المسؤول نفسه "كونت لجنة قامت بزيارة الثانوية الإعدادية السابق ذكرها، لعقد لقاء مع مديرة الإعدادية، لتنظر في هذه الوضعية"، وزاد قائلا: "ما سنتخذ سيستحضر ما هو قانوني والجانب الإنساني والاجتماعي في الآن نفسه".