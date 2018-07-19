صور منسوبة إلى مستشفى خريبكة تثير جدلا

صالح الخزاعي من خريبكة

تفاعلت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة مع صور نُشرت على نطاق واسع بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أرفقها ناشروها بتعليقات تشير إلى أنها ملتقطة من المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة.

وجاء في بلاغ المديرية الجهوية للصحة أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت، مؤخرا، صورا يدعي أصحابها أنها تعود للمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، وحيث إن مضمون الصور يوحي بواقع يثير الاستغراب ويحز في النفس، قامت مصالح المديرية بمجموعة من التحريات قصد التحقق من صحتها ومطابقتها للواقع".

وأضاف البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أنه "من خلال التحريات المذكورة، اتّضح أن مضمون الصور لا يمت بأي صلة للمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، بل إن الصور لا علاقة لها بالمستشفيات المغربية، وهي صور تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، ونُشرت بتاريخ 11 يونيو 2015 بأحد المواقع الالكترونية العربية على أنها صور تكشف الإهمال في أحد المستشفيات".

وأكد البلاغ ذاته أن "المديرية الجهوية تستنكر بشدة اللجوء لمثل هذه الأفعال المشينة واللاأخلاقية من طرف بعض الجهات التي تبتغي تقديم صورة سوداء للواقع الصحي بالجهة، وتضليل الرأي العام المحلي. كما تستغرب في الآن نفسه إعادة نشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرفاقها بتعاليق كاذبة لا تمت للواقع بصلة، من شأنها التشكيك في كل المجهودات التي تبذلها وزارة الصحة وكل المنتسبين إليها، من أجل ضمان خدمات صحية في مستوى انتظارات المواطنين وضمان حقهم في العلاج والتطبيب".